VW investiert in Smartphone-Anwendung!

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von VW. Hier sorgte die Nachricht, dass die Finanzsparte des Konzerns, die Volkswagen Financial Services, den kanadischen Betreiber PayByPhone übernehmen will, für Aufsehen. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Das Problem: In den Innenstädten Parkplätze zu ergattern ist ein großes Problem. Nicht nur sind die Städte voll mit Fahrzeugen, auch stehen die Glücklichen, die einen Parkplatz gefunden haben, dann oft ratlos ohne Kleingeld vor dem Parkscheinautomaten.

Die Lösung: Zumindest bei dem zweiten Problem hilft das bargeldlose Bezahlen via Smartphone-App. Und genau deshalb übernimmt die Finanzsparte des Konzerns (Volkswagen Financial Services) den kanadischen Betreiber PayByPhone mit Sitz in Vancouver, der weltweit führende Anbieter von bargeldlosem Bezahlen von Parkscheinen. PayByPhone ist in den USA, Kanada, Australien, in Frankreich sowie der Schweiz tätig und soll im Jahre 2016 insgesamt 60 Millionen Zahlungen in einem Gesamtwert von 240 Millionen Euro durchgeführt haben. Die VW-Tochter soll stattliche 26,5 Millionen Pfund an den vorherigen Eigner PayPoint zahlen.

In der angestrebten Digitalisierung von Dienstleistungen rund um das Auto ist dieser Schritt eine gute Entscheidung für VW und schon im letzten Jahr hatte die VW-Tochter einen ähnlichen Betreiber (Sunhill Technologies) übernommen. Wird sich das Engagement auszahlen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

