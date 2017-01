VW mit interessanter Übernahme!

Liebe Leser,

ja, die gute alte Parkuhr. Wie nervig es sein konnte bzw. kann, wenn gerade die passenden Münzen fehlen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird dem bargeldlosen Bezahlen beim Parken die Zukunft gehören. Und raten Sie einmal, wer sich da interessanterweise positioniert: Genau, Volkswagen! Denn die VW-Tochter Volkswagen Financial Services hat den laut Firmenangaben „größten Parkbezahl-Dienstleister“ PayByPhone gekauft. Der Firmensitz von PayByPhone liegt in Kanada (Vancouver), doch beschränkt sich das Unternehmen nicht auf den kanadischen Markt:

VW ist nun sehr stark vertreten in diesem Sektor

PayByPhone ist laut VW auch in den USA, Frankreich, UK, Schweiz und Australien vertreten. Volkswagen Financial Services zeigt sich zuversichtlich: Man sei jetzt der „führende Anbieter beim Abwickeln und mobilen Bezahlen“ in Bezug auf Parkvorgänge. Das Know How von PayByPhone könne mit dem eigenen Know How in diesem Bereich gebündelt werden. Das klingt gut soweit – doch wie teuer wird das? Zur Höhe des Kaufpreises gab es von Seiten von Volkswagen in der entsprechenden Pressemitteilung keine Angabe. Das macht es schwierig, die wirtschaftliche Auswirkung dieser Transaktion zu bewerten.



Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse