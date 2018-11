VW informiert Belegschaft über Pläne für das Werk in Emden

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

EMDEN (dpa-AFX) - Der künftige Kurs bei Volkswagen steht im Mittelpunkt von zwei Betriebsversammlungen (9.00 Uhr und 14.00 Uhr) am Mittwoch im ostfriesischen Emden.



Die Belegschaft des VW -Werkes will erfahren, wie lange es dort noch mit der Produktion von Passat-Limousinen weitergeht. Vorige Woche hatten Medienberichte für Aufsehen gesorgt, wonach die Passat-Modell bis 2022 aus Emden verlegt werden und dort stattdessen Elektro-Kleinwagen vom Band laufen sollen. Die Flaute beim Passat-Absatz hatte in diesem Jahr schon mehrfach zu Kurzarbeit und Schließtagen in dem Werk mit 9000 Beschäftigten geführt. Die Folgen waren auch für Zulieferer spürbar./woe/DP/tos