VW hat die Nase vorn!

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von VW. Hier sorgte die Nachricht, dass der Autobauer trotz Abgasskandal und so einiger diesbezüglicher Probleme auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken kann, für Aufsehen. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Besser als erwartet! Dadurch, dass VW immer wieder mit der Abgasaffäre, den Milliardenstrafen und der ungewissen Zukunft in den Schlagzeilen war, konnte man fast annehmen, dass sich dies auch auf die Gesamtperformance auswirken könnte. Doch die ausstehende Jahresbilanz für 2016 wird wohl, nach neusten Erkenntnissen des Handelsblatts, eher komplett gegenteilig, also positiv verlaufen.

Historischer Erfolg! Laut Handelsblatt wird VW wohl das stärkste Verkaufsergebnis seiner Unternehmenshistorie feiern können, denn das Unternehmen kann mit einer Auslieferungszahl von 10,2 Millionen Fahrzeugen im Jahre 2016 aufwarten. VW könnte sogar den prestigeträchtigen Thron des weltgrößten Autobauers erklimmen und Toyota damit hinter sich lassen.

Abgasaffäre schadet nur regional! Die Dieselaffäre schadet den Geschäftszahlen von VW nicht übermäßig, da sie regional unterschiedliche Bedeutung hat: In den USA hat man mit schweren Rückgängen zu kämpfen, der osteuropäische Markt jedoch entwickelt sich sehr gut.

Wie praktisch, dass gerade in China, einem so wichtigen Markt, keine Dieselfahrzeuge von VW angeboten werden. So konnte das dortige 12-prozentige Absatzplus in vollen Zügen genossen werden. Kann VW in 2017 von Skandalen frei bleiben? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

