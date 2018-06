VW feilt weiter an Neuaufstellung - Konzernmarken verantworten Regionen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die geplante Neuaufstellung des Volkswagen -Konzerns nimmt weiter Konturen an.



Der Autobauer will seinen Kernmarken künftig die Verantwortung für bestimmte Regionen überlassen, wie Volkswagen am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Entscheidungsprozesse sollen damit künftig dezentral laufen. Durch die Verteilung der Verantwortung auf mehrere Schultern könne sich die Konzernführung künftig besser auf wichtige übergreifende strategische Themen fokussieren, erklärte Konzernchef Herbert Diess.

Er hatte bereits kurz nach seiner Amtsübernahme im vergangenen April die Neuorganisation des vom Dieselskandal überschatteten Autobauers mit der Aufteilung in sechs Geschäftsfelder eingeleitet. Nach dem Willen des Vorstands soll VW bei Entscheidungen und deren Umsetzung in Zukunft schneller werden.