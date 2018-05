VW erreicht Vorgaben bei 'Dieselgate'-Entschädigungen für US-Kunden

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Volkswagen hat seine Vorgaben beim Entschädigungsprogramm für US-Kunden, deren Dieselautos vom Abgas-Skandal betroffen sind, vorzeitig erreichen können.



Der Konzern hat durch Rückkäufe, Leasing-Stopps und Reparaturen bereits 85,8 Prozent aller manipulierten Dieselwagen in den USA aus dem Verkehr gezogen oder die illegale Abgas-Technik in ihnen beseitigt. Das geht aus dem jüngsten der Statusberichte hervor, die regelmäßig im Zuge der milliardenschweren Vergleiche mit US-Sammelklägern vom zuständigen Gericht in San Francisco veröffentlicht werden. Zunächst hatte am Mittwoch das "Handelsblatt" darüber berichtet.