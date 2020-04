VW beurlaubt Mitarbeiter in US-Werk wegen Corona-Krise

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

CHATTANOOGA (dpa-AFX) - Volkswagen will wegen der Produktionspause aufgrund der Corona-Krise die meisten Mitarbeiter in seinem US-Werk in Tennessee ohne Lohn beurlauben.



Die Maßnahme soll am 11. April beginnen und nach derzeitiger Planung nicht länger als vier Wochen andauern, wie Werkschef Tom du Plessis am Donnerstag in Chattanooga mitteilte. VW hatte die Bänder wegen der Pandemie bereits am 21. März angehalten, die Beschäftigten aber zunächst weiter voll bezahlt.

Sozialleistungen wie Beiträge zur Krankenversicherung sollen die Mitarbeiter auch während der Beurlaubung erhalten. Werksleiter du Plessis wies zudem darauf hin, dass die Angestellten Anrecht auf Unterstützungsgelder aus einem Hilfsprogramm der US-Regierung haben. Kurzarbeitergeld wie in Deutschland gibt es in den USA nicht. In Chattanooga sind insgesamt rund 3800 Mitarbeiter beschäftigt, beurlaubt werden alle in der Produktion und Instandhaltung tätigen./hbr/DP/he