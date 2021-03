VW baut Netz eigener Batteriezellwerke in Europa auf

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Europas größter Autokonzern Volkswagen baut in den kommenden Jahren ein Netz eigener Batteriezellfabriken auf.



Neben der derzeit entstehenden Produktion in Salzgitter sollen fünf weitere Werke für eine Selbstversorgung mit der zentralen E-Technologie hinzukommen, wie Technikvorstand Thomas Schmall am Montag ankündigte./jap/DP/mis