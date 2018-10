VW: Zusammenarbeit mit Microsoft!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Da sieh mal einer an: VW möchte mit Microsoft im Rahmen einer neuen strategischen Partnerschaft zusammenarbeiten, wie es in einer entsprechenden Meldung der Wolfsburger heißt. Ziel der Zusammenarbeit soll demnach die gemeinsame Entwicklung der „Volkswagen Automotive Cloud“. Um was es dabei geht, dazu VW: Diese Cloud soll demnach – Zitat: „alle künftigen digitalen Dienste und Mobilitätsangebote von Volkswagen umfassen“. Das klingt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.