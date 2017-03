VW: Wow! Der Autobahner plant die totale Offensive!

Liebe Leser,

im Vorfeld des diesjährigen Genfer Automobil-Salons präsentierte der Volkswagen-Konzern Details seiner „TOGETHER – Strategie 2025“, mit der das Unternehmen auf globaler Ebene ganz oben im Bereich nachhaltiger Mobilität mitspielen will. Dafür setzt Volkswagen sowohl auf den klassischen Automobilbau als auch auf das Thema Elektromobilität.

60 neue Fahrzeuge im Jahr 2017

Konzernweit will Volkswagen im aktuellen Jahr 60 (!) neue Fahrzeuge auf den Markt bringen – das ist die totale Modelloffensive! „Wir werden in unserem heutigen Kerngeschäft nicht nachlassen. Mit derselben Konsequenz und Begeisterung arbeitet Volkswagen aber an der Zukunft der Mobilität“, erklärte Konzernchef Matthias Müller. So will Volkswagen bis zum Jahr 2025 über 30 reine Elektroautos launchen. Dafür sollen das Autonome Fahren, die Batterietechnologie sowie Künstliche Intelligenz zusätzlich zur neuen Division für Mobilitätslösungen zu Kernkompetenzen des Konzerns ausgeweitet werden.

Innovationen sollen noch schneller zu den Kunden kommen

Das Engagement im Bereich Autonomes Fahren untermauert die Studie „Sedric“. Es ist das erste Self-Driving-Car des Konzerns und damit nicht an eine der Marken des Herstellers gebunden. Allerdings betont Müller, dass der Volkswagen-Konzern auch in Zukunft keine Autos bauen werde: „Diese Aufgabe ist bei den Marken bestens aufgehoben.“ Vielmehr will man auf Konzernebene umfassender als Impulsgeber sowie Brutkasten für Ideen auftreten. Dadurch sollen Innovationen „noch schneller zu den Kunden kommen“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Ein Gastbeitrag von Rainer Lenzen.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse