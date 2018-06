VW: Wird dadurch alles besser?

Volkwagen muss derzeit einige Probleme lösen, die mit dem Dieselskandal zusammenhängen. Die Milliardenzahlung an Niedersachsen, Tausende von VW-Kunden, die wegen ihrer abgasmanipulierten Autos klagen, der Audi-Chef in Haft. Doch jetzt kümmert man sich erst einmal um neue Konzernstrukturen: Künftig teilt Volkswagen die Verantwortung für Regionen auf seine einzelnen Marken auf. Damit will man ?schneller, schlanker und effizienter? werden, wie es heißt.

Auf ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.