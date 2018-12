VW: Wie man Tesla Paroli bieten will

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Beobachter haben sich bereits daran gewöhnt, dass Deutschlands Autobauer in Sachen Elektromobilität eher aus der zweiten Reihe starten – wenn überhaupt – statt aus der Pole-Position. Der Vorherrschaft des US-amerikanischen Elektroautobauers Tesla will man wohl beim Volkswagen-Konzern nicht weiter tatenlos zusehen. Wie das Tech-News-Portal „futurezone.de“ am Dienstag berichtete, plant das Unternehmen, Tesla in Sachen Elektromobilität anzugreifen. Dafür habe VW „zahlreiche Elektroautos ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.