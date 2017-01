VW-Werk Emden drosselt erneut Produktion

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

EMDEN (dpa-AFX) - Das derzeit nicht ausgelastete Volkswagen -Werk im ostfriesischen Emden drosselt mit weiteren Schließtagen die Produktion.



Die Bänder sollten am 20. Januar und vom 25. Januar bis zum 3. Februar stillstehen, sagte ein Werkssprecher am Mittwoch. Betroffen seien rund 6000 VW-Beschäftigte in der Produktion, 1000 Zeitarbeiter und bis zu 2000 Beschäftigte bei Zulieferern. Anlass für die geringe Auslastung ist die Absatzflaute beim Modell Passat und das Auslaufen der Produktion beim Modell CC. Das hatte bereits zum Jahresende für Schließtage gesorgt, zudem werden Verträge von Leiharbeitern nicht verlängert. Mit dem Anlaufen des CC-Nachfolgers Arteon rechnet VW zu Ostern wieder mit erhöhter Produktion./woe/DP/mis