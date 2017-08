VW: Wann könnte der Abwärtstrend beendet sein?

Liebe Leser,

die VW-Aktie kommt aus ihrer Konsolidierung kaum nachhaltig raus. Das zeigt, dass die deutsche Automobilindustrie stark von den Absätzen in den USA und China und den diesbezüglichen Erwartungen abhängt. Und hier sieht es seit Beginn des Jahres nicht sehr rosig aus. Der Absatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr und ausgehend von dem Einbruch infolge des Dieselskandals zwar leicht stabilisiert, jedoch bleibt er historisch betrachtet auf einem niedrigen Niveau, was durchaus an der Gesamtmarktschwäche liegen kann.

Wann könnte der Abwärtstrend beendet sein?

Schauen wir auf den Chart, so stellt sich auch hier die Lage nicht eindeutig dar. Zunächst konnte die kurzfristige Trendlinie nach oben überwunden werden, doch die beiden langfristigen Wochendurchschnitte boten einen harten technischen Widerstand. Die Aktie fiel wieder zurück und testet derzeit erneut die obere kurzfristige Trendlinie von oben an. Sollte sie dieses Mal nicht halten, so könnte der Kurs weiter in Richtung 110-112 Euro je Aktie fallen und damit eine bärische Flagge ausbilden. Derzeit lassen daher auch aus der markttechnischen Perspektive erst Kurse oberhalb von 170 Euro je Aktie auf das Ende des Abwärtstrends hoffen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.