VW: Wankt der Riese?

im August 2017 schien es, als sollten bei Volkswagen alle negativen Auswirkungen der Dieselkrise endgültig eingepreist sein. Der Kurs, der sich bereits sukkzesive seit 2016 erholt hatte, erlebte noch einmal einen kräftigen Dämpfer bis auf 125 Euro, um dann nachhaltig und schwungvoll nach Norden zu streben. Bis an die 180 Euro Marke führte der steile Aufstieg. Doch dann ging der Aktie etwas die Puste aus und eine Korrektur stand an. Nun, das ist nicht ungewöhnlich, wenn eine Aktie eine derartige Rallye – von 125 Euro auf knapp 180 Euro in 5 Monaten – hinter sich hat.

Ungünstige Ereigniskonstellation trübt das Chartbild ein

Unglücklicherweise platzte mitten hinein in diese Korrektur die Nachricht von der Ablehnung eines Antrags, den VW beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hatte, mit dem Ziel, die Einsetzung eines Sonderprüfers zu verhindern. Und mit dieser Ablehnung nahmen die unkalkulierbaren Risiken für die Anleger wieder zu. Was könnte der Sonderprüfer noch aufdecken, den VW so vehement verhindern will? Hinzu kommt ein Erstarken des Euros, der die Autos von VW in den USA oder in Asien nicht günstiger werden lässt im Vergleich zur Konkurrenz. Der dritte Faktor ist die Schwäche des DAX, der anscheinend ebenfalls eine Korrektur durchlaufen will.

Betrachten wir das Chart, so wirkt sich diese ungünstige Ereigniskonstellation bereits kritisch auf das Bild aus. Der Fall schien bei der Unterstützung bei knapp über 165 Euro bereits gestoppt, doch die aktuelle Erholung kann trügerisch sein. Über 172 Euro sollte die Aktie in den nächsten Tagen schon noch laufen, um wieder in die positive Spur zu kommen. Wird hingegen die Unterstützung bei 165 Euro nach unten gerissen, so drohen Abgaben Richtung 146 Euro.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.