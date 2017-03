VW-Vorstandschef Müller warnt vor Abschottung und Rassismus

WOLFSBURG (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Matthias Müller, hat vor den wirtschaftlichen Folgen von Abschottung und Rassismus gewarnt. "Deutschland lebt vom Export, von freien Märkten und offenen Grenzen", schrieb Müller in einem Beitrag für die "Welt". "Nationalistische Tendenzen behindern und hemmen den weltweiten Handel. Abschottung, Rückzug und Ausgrenzung sind die falsche Antwort auf die komplexen Veränderungen unserer Welt", so der VW-Manger.

Müller verwies in dem Beitrag darauf, dass in seinem Konzern mehr als 600.000 Menschen an 120 Standorten weltweit zusammenarbeiteten. Zudem gehe der Aufstieg von VW zur Weltmarke zurück auf Tausende Gastarbeiter, die in den Sechziger- und Siebzigerjahren ihre Heimat verlassen und damit das deutsche Wirtschaftswunder erst möglich gemacht hätten. "Ich erlebe jeden Tag, dass es vor allem die internationalen Teams sind, die über ein besonders breites Spektrum an Ideen, Kenntnissen und Fähigkeiten verfügen", schrieb Müller. Dies sei eine Vielfalt "von der letztlich nicht nur ein Unternehmen, sondern auch der jeweilige Wirtschaftsstandort profitiert".

Foto: über dts Nachrichtenagentur