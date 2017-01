VW: Und was ist mit Audi?

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

es läuft offensichtlich gut bei der VW-Tochter Audi. Laut Angaben von Volkswagen hat die börsennotierte Tochter im Geschäftsjahr 2016 einen neuen Rekord erreicht, was die Zahl der abgesetzten Fahrzeuge betrifft. Diese habe bei exakt 1.871.350 Automobilen gelegen – ein Plus von 3,8% gegenüber 2015. Und dabei war schon 2015 damals ein neues Rekordjahr gewesen! Interessanterweise boomte den Zahlungen zufolge besonders der Audi-Absatz in Europa (+7,6%) und Nordamerika (+5,3%), unterdurchschnittliches Wachstum gab es hingegen in der Region „Asien-Pazifik“ (+0,5%). Aber immerhin, auf allen der fünf größten Audi-Märkte gab es demnach ein Plus vor der Veränderung der Absatzzahlen.

Audi-Aktie legt seit Dezember zu, auf Jahressicht noch etwas im Minus

Damit hat Audi übrigens interessanterweise eine andere Entwicklung als der VW-Gesamtkonzern genommen: Denn während Audi in Deutschland 8,6% mehr Fahrzeuge absetzen konnte (293.307 Automobile), hatte VW für das Gesamtjahr 2016 für Deutschland einen Rückgang bei der Zahl der Auslieferungen in Deutschland von 7,2% vermeldet. Insgesamt gute Absatzzahlen von Audi – vielleicht hat der Aktienkurs auch deshalb seit Mitte Dezember rund 50 Euro zugelegt.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

