VW: In Übersee wieder heiß begehrt!

etwas günstiger als am letzten Freitag waren am Montagvormittag die VW-Vorzugsaktien zu bekommen. Verantwortlich dafür dürfte primär das leicht eingetrübte Gesamtmarktumfeld gewesen sein. Denn eigentlich warteten die Wolfsburger mit einer Mitteilung auf, die geeignet gewesen wäre, den Notierungen Auftrieb zu verleihen.

US-Verkäufe im Februar abermals kräftig angezogen

Immerhin konnte der Autobauer seine US-Verkäufe im Februar zum vierten Mal in Folge steigern. Im Zwölfmonatsvergleich setze der Konzern von seiner Kernmarke mit 25.145 Fahrzeugen knapp 13% mehr ab, wobei natürlich zu berücksichtigen ist, dass die Verkaufszahlen im Vorjahr massiv unter dem Dieselskandal gelitten haben. Mittlerweile scheinen die amerikanischen Verbraucher den Deutschen diesen Fehler jedoch verziehen zu haben. Bei den Premium-Marken Audi und Porsche legte der Absatz um 17,3 bzw. 2,1% zu.

Auto-Boom in Übersee hat Zenit überschritten

Dass VW im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden scheint, ist selbstverständlich außerordentlich erfreulich. Auf der anderen Seite dürfte der Boom am US-Automarkt seinen Höhepunkt überschritten haben. Schätzungen zufolge sollen die Neuwagenverkäufe in Übersee im Februar gegenüber dem Vorjahr um 1,2% auf nur noch 1,28 Mio. Einheiten zurückgegangen sein.

Dessen ungeachtet ist neu entflammte Begeisterung der Amerikaner für die Produkte der Wolfsburger zweifellos ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt für die mit einem 2017er-KGV von 6,26 sehr günstig bewertete Aktie. Angesichts der aktuell wenig bullischen technischen Ausgangslage können Sie aber durchaus hoffen, die Aktie in einiger Zeit billiger als momentan zu erhalten.

