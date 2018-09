VW-Truckbeteiligung Navistar erhöht Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "Navistar International":

LISLE (dpa-AFX) - Der US-amerikanische Truckhersteller Navistar kommt dank der guten Lkw-Konjunktur in Nordamerika immer besser in Fahrt.



Auch Verzögerungen in der Lieferkette konnten der Beteiligung von Volkswagen zuletzt nur wenig anhaben. Weil sich die Probleme im vierten Geschäftsquartal (Ende Oktober) zudem auflösen sollen, rechnet Navistar für das Gesamtjahr nun mit mehr Umsatz und Gewinn, wie das Unternehmen am Donnerstag in Lisle im US-Bundesstaat Illinois mitteilte.

Nun soll der Erlös 10,1 bis 10,4 Milliarden US-Dollar erreichen statt lediglich 9,75 bis 10,25 Milliarden, wie bisher angepeilt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird zwischen 775 Millionen und und 825 Millionen Dollar erwartet. Bisher war Chef Troy Clarke von höchstens 775 Millionen ausgegangen. Die Navistar-Aktie legte vor dem US-Börsenstart um knapp 4 Prozent zu.

Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal bis Ende Juli kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis um 12 Prozent auf 218 Millionen Dollar. Unter dem Strich verfünffachte sich der Gewinn nahezu auf 170 Millionen Dollar. Clarke verwies auf Kostendisziplin und verspricht sich viel von einem wachsenden Auftragsbestand. Das vierte Quartal dürfte "sehr stark" verlaufen.

Volkswagens Truck- und Bussparte - seit kurzem Traton genannt - ist mit knapp 17 Prozent an Navistar beteiligt, die beiden Unternehmen wollen über einen gemeinsamen Einkauf sowie einer Zusammenarbeit bei Antriebstechnologie sparen. Immer wieder wird spekuliert, Volkswagen könne Navistar auch komplett übernehmen, um auf dem nordamerikanischen Markt ein festeres Standbein zu bekommen. Ab einer Beteiligung von 17 Prozent müssten die Wolfsburger den Navistar-Aktionären ein Übernahmeangebot machen./men/stw/fba