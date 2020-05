VW-Tochter Traton fordert Kaufanreize für Lastwagen

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW-Lastwagentochter Traton fordert wegen der Folgen der Corona-Krise europaweite Kaufanreize für Lastwagen.



Vorstandschef Andreas Renschler forderte am Montag in München "in Europa kurzfristig Investitionsanreize zur umweltfreundlichen Erneuerung der Lkw-Flotten, um die Krise in diesem systemkritischen Sektor zu überwinden". Damit könnte die im Schnitt zwölf Jahre alte Lastwagenflotte mit sparsameren Modellen erneuert werden, sagte Renschler, der auch dem VW-Konzernvorstand angehört. Wegen des zu erwartenden erheblichen Umsatz- und Gewinnrückgangs liegt das Augenmerk nach den Worten des Finanzvorstands Christian Schulz jetzt auf der Sicherung der Zahlungsfähigkeit./rol/DP/zb