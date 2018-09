VW-Tochter Porsche baut gemeinsam mit Schuler neues Presswerk auf

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche tut sich bei der Produktion von Karosserieteilen mit dem Pressenhersteller Schuler zusammen.



Die Unternehmen gründen ein Gemeinschaftsunternehmen, unter dessen Dach sie ein neues Presswerk bauen und betreiben wollen, wie sie am Mittwoch mitteilten. Beide Seiten investieren den Angaben zufolge jeweils einen zweistelligen Millionenbetrag in die Firma, in der mehr als 100 neue Arbeitsplätze entstehen sollen - wo, steht noch nicht fest.