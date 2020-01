VW-Tochter Porsche auf US-Markt mit starkem Schlussspurt

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

ATLANTA (dpa-AFX) - Der Autobauer Porsche hat beim Verkauf in den USA einen starken Jahresschlussspurt hingelegt.



Im Dezember verkaufte die Volkswagen -Tochter 4733 Autos und damit 15,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Freitag am US-Sitz in Atlanta (Georgia) mitteilte. Auf Jahressicht kommt der Luxus-Sportwagenbauer auf ein Plus von 7,6 Prozent mit 61 568 verkauften Autos.

Es war das zehnte Jahr hintereinander mit einem Wachstum der Verkäufe in den USA. Der SUV Cayenne und die aufgefrischte Version des Kompakt-SUV Macan trieben die Verkäufe im Dezember in die Höhe. Auch die Sportlimousine Panamera war stärker gefragt, wohingegen der 911er schwächer abschnitt./men/he