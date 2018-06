VW-Tochter Porsche im Blick der Stuttgarter Steuerbehörden

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

STUTTGART (dpa-AFX) - Das Stuttgarter Finanzamt nimmt den Autobauer Porsche wegen möglicher Ordnungswidrigkeiten unter die Lupe.



Am Mittwoch und Donnerstag hätten Steuerbeamte Geschäftsräume durchsucht und Unterlagen gesichert, bestätigte ein Sprecher der Volkswagen -Tochter am Freitag in Stuttgart. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet. Das Unternehmen betonte, dass es nicht um ein Steuerstrafverfahren gehe. Die Porsche AG kooperiere mit den Behörden. Ob es in diesem Zusammenhang zu Steuernachforderungen komme, sei noch offen. Nach dpa-Informationen soll es um fehlerhafte Angaben in Steuererklärungen der vergangenen Jahre gehen, zum Beispiel in Zusammenhang mit Altersteilzeit oder Arbeitskleidung und Werkzeugen./eni/DP/men/he