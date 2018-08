VW-Tochter Audi verkauft im Juli mehr - Rabatte auf Autos vor neuem Prüfstandard

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die Volkswagen-Tochter Audi hat im Juli beim Autoabsatz auch dank Rabatten vor der Einführung eines neuen Abgas- und Verbrauchsstandards zulegen können.



Im vergangenen Monat lieferte Audi insgesamt 165 350 Autos aus, das waren 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Ingolstadt mitteilte. Insbesondere in Europa fiel das Plus mit über 14 Prozent deutlich aus, vor allem wegen starker Verkäufe in Deutschland und Spanien.

"Dies ist auf einen Sondereffekt durch den Abverkauf bevorrateter Modelle zurückzuführen", hieß es in der Mitteilung. Mit Blick auf die Umstellung auf den ab 1. September gültigen Prüfzyklus WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) habe der Autobauer die Händler vorausschauend mit Modellen versorgt.

"In den nächsten Monaten werden uns aber Herausforderungen wie die größte Modelloffensive unserer Geschichte ebenso wie die Umstellung auf WLTP weiter intensiv fordern", sagte Audi-Interims-Chef Bram Schot. Insgesamt steht für die Ingolstädter nach sieben Monaten ein Plus von 4,8 Prozent auf 1,11 Millionen Autos zu Buche. Konkurrent Daimler hat von der Stammmarke Mercedes-Benz bis dahin 1,36 Millionen Autos verkauft, BMW legt seine Zahlen erst noch vor./men/jha/