VW-Tochter Audi verkauft im August vor neuem Prüfstandard mehr Autos in Europa

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die Volkswagen -Tochter Audi hat im August den Autoabsatz dank Rabatten vor der Einführung eines neuen Abgas- und Verbrauchsstandards steigern können.



Im vergangenen Monat lieferte der Konzern aus Ingolstadt 153 900 Autos aus und damit 10,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Besonders stark war der Absatz mit einem Plus von 21,5 Prozent in Europa, vor allem dank hoher Verkaufszahlen in Spanien und Frankreich. Auch in China gewann Audi durch eine anhaltend hohe Nachfrage 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinzu, nach Konzernangaben das stärkste August-Ergebnis überhaupt.

In Europa profitiere der Autobauer weiter von Sondereffekten durch die Auslieferung bevorrateter Modelle, teilte der Konzern mit. Audi hatte Händler mit Blick auf die Umstellung auf den ab 1. September gültigen Prüfzyklus WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) mit Modellen versorgt. Man habe die schwierigen nächsten Monate mit der Umstellung auf WLTP und der Modelloffensive weiter im Blick, sagte Audi-Interims-Chef Bram Schot.

Insgesamt steht für den Autobauer nach acht Monaten ein Plus von 5,5 Prozent auf rund 1,27 Millionen Autos zu Buche. Konkurrent Daimler hat von der Stammmarke Mercedes-Benz in dem Zeitraum 1,5 Millionen Autos verkauft. Die Zahlen von BMW stehen noch aus. /elm/fba