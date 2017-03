VW-Tochter Audi steigert Absatz in den USA weiter kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

HERNDON (dpa-AFX) - Der US-Absatz der Volkswagen -Tochter Audi brummt weiter.



Im Februar stieg die Anzahl der verkauften Fahrzeuge um 17,3 Prozent auf 13 741 Stück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herndon im US-Bundesstaat Virginia mitteilte. Das sei der beste Februar-Wert der Geschichte. Für Rückenwind sorgte insbesondere das Geschäft mit Stadtgeländewagen (SUV). Hier verbuchte der Autobauer ein Plus von mehr als einem Drittel./mis/he