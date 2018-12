VW-Tochter Audi ernennt Bram Schot zum regulären Chef

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Audi hat den Vertriebsvorstand Bram Schot zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt.



Das teilte die VW -Tochter am Mittwoch in Ingolstadt mit. Schot stand seit der Verhaftung des Vorstandschefs Rupert Stadler im Juni bereits kommissarisch an der Spitze des Autobauers. Stadler war im Oktober aus allen Ämtern ausgeschieden. Der 57-jährige Niederländer Schot war erst vor gut einem Jahr von der VW-Nutzfahrzeugsparte zu Audi gekommen. Er tritt seinen neuen Job zum 1. Januar 2019 an./rol/DP/jha