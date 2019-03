VW-Tochter Audi: Absatz rückläufig - Weiter Probleme mit WLTP

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Der neue Abgas- und Verbrauchsprüftest WLTP belastet bei der Volkswagen -Tochter Audi weiterhin die Absatz-Entwicklung.



Im Februar sind weltweit die Auslieferungen um 8,5 Prozent auf 119 800 Fahrzeuge gesunken, wie das Unternehmen am Freitag in Ingolstadt mitteilte. Im wichtigen chinesischen Markt verzeichnet der Konzern dennoch ein leichtes Plus: Der Absatz stieg auf 40 084 Automobile und liegt damit 1,8 Prozent über dem Vergleichswert aus 2018.

"Die eingeschränkte Verfügbarkeit von Modell-Varianten aufgrund von WLTP sowie einer herausfordernden Anlauf-Situation war auch im Februar noch spürbar", sagte Audi-Vertriebschef Martin Sander laut Mitteilung.

Am Morgen hatte BMW bereits die Absatz-Zahlen berichtet. Bei den Münchnern hat der Modellwechsel bei der 3er Reihe für einen Rückgang gesorgt. Im Februar sind die Auslieferungen der Marke BMW um 4,7 Prozent auf 148 012 Fahrzeuge gefallen, hieß es. Die neuesten Absatzzahlen vom Konkurrent Daimler stehen noch aus./stk/mis