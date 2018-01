VW: Mit dem Strom zum Erfolg!

Liebe Leser,

längst hat sich das Thema Elektrowende zu einem entscheidenden Zukunftsfaktor für die deutsche Automobilindustrie entwickelt. Die Herausforderungen, die mit dem zukunftsträchtigen Paradigmenwechsel einhergehen, sind enorm und angesichts der nach wie vor bestehenden Probleme im Bereich der Infrastruktur, Reichweite und des für viele Autokäufer nicht lukrativen Kaufpreises noch weitestgehend ungelöst.

Deutsche Autobauer müssen handeln

Kein Wunder also, dass sich die hiesigen Autobauer diesen Problemen verstärkt annehmen müssen, um in Zukunft weiterhin an der Weltspitze zu bleiben. Ein Schritt in jene Richtung erfolgte nun beim Wolfsburger Autogiganten VW.

VW schafft neues Vorstandsressort für E-Mobilität

Dieser kündigte kürzlich im Zuge einer Pressemitteilung an, dass man für die Kernmarke Volkswagen ein neues Vorstandsressort eigens für die E-Mobilität geschaffen habe. Das neue Ressort soll ab dem 1. Februar von Thomas Ulbrich, bisheriger Vorstand im Bereich Produktion und Logistik der VW-Kernmarke, geführt werden. Der VW-Produktionsvorstand soll indes von Andreas Tostmann, der bislang SEAT-Markenvorstand war, übernommen werden.

MEB-Plattform im Fokus

Der Arbeitsbereich E-Mobilität werde sich mit der Baureihe E-Mobility und mit der „Produktion von Fahrzeugen auf der neuen MEB-Plattform an den zukünftigen E-Standorten der Marke Volkswagen weltweit“ beschäftigen, so der Konzern.

Der modulare Elektrizitätsbaukasten (MEB) ist eine Anfang 2017 von VW fertiggestellte Plattform für Elektrofahrzeuge, die viele Gleichbauteile für diverse Stromer-Modelle beinhaltet und somit zu einer kostengünstigeren Produktion beitragen soll.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von Marco Schnepf.