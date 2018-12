VW: Strategische Pläne der Tochter Audi im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Bei der VW-Tochter Audi lief es zuletzt im Hinblick auf das Nordamerika Geschäft nicht gerade rosig. So hatte „Audi of America" für November einen Absatz-Rückgang von 11% auf 17.082 Fahrzeuge gemeldet. Immerhin: Für den Zeitraum Januar bis November 2018 zusammengenommen konnte Audi of America ein Plus von 0,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum melden. Inzwischen gab es interessante Aussagen des VW-Konzerns im Hinblick

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.