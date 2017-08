VW Stammaktie: Spitzt sich die Lage weiter zu?

Lieber Leser,

VW ist in den vergangenen Handelstagen kaum vom Fleck gekommen. Dennoch bezeichnen zahlreiche Analysten die kurzfristige Zukunft des Automobil-Konzerns als offen. Der Diesel-Skandal hat dazu geführt, dass die Verunsicherung gewachsen ist. In den vergangenen vier Wochen wurden Kursverluste in Höhe von 8 % verzeichnet. Seit Erreichen des aktuellen 6-Monats-Hochs bei 148,90 Euro vom 8. Mai 2017 hat der Wert deutlich nachgegeben. Darauf fehlen derzeit noch über 12 %.

Analysten haben sich bislang noch nicht geschlossen hinter den DAX-Wert gestellt. Offensichtlich sind auch die fundamentalen Bedenken relativ groß, da niemand dauerhaft abschätzen kann, wie sich die politischen Vorschriften in den kommenden Wochen und Monaten auf die Gewinnentwicklung auswirken werden.

Immerhin gibt es zu bedenken, dass erst am 10. August bei 128,70 Euro ein aktuell gültiges 6-Monats-Tief markiert wurde. Darauf beträgt der Abstand lediglich 1 %. Dies zeigt, dass ein Kursrutsch bis zum derzeitigen 5-Jahres-Tief bei 101,15 Euro, erreicht am 2. Oktober 2015, noch immer im Bereich des Möglichen ist. Charttechnische Analysten sprechen von einem Abwärtspotenzial in einer Größenordnung von 28 %.

Technische Analyse eindeutig

Die technische Analyse weist die Optimisten ebenso in die Schranken. Immerhin sind die Trendpfeile in den verschiedenen zeitlichen Dimensionen durchgehend abwärts gedreht worden. Der Abstand zum bedeutendsten Trendsignal, dem GD200, ist mit 8 % am stärksten. Auch hier ist mit einem mühsamen Weg bis zu einem möglichen Wechsel in den Aufwärtstrend zu rechnen.

VW befindet sich noch im roten Bereich, hier gilt die Vorsicht vor weiteren Abwärtsbewegungen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.