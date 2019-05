VW: Sorgenkinder Audi & Porsche

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Volkswagen (WKN: 766403) setzte in den ersten drei Monaten 60 Milliarden Euro um, das Betriebsergebnis wuchs auf 4,8 Milliarden Euro nach 4,2 Milliarden Euro (vor Sondereinflüssen). VW-Aktionäre hadern nicht mit den neuvorgestellten Zahlen und schicken die VW-Aktie als DAX-Tagessieger um +4,33% nach oben auf 161,76 Euro.

VW lieferte von Januar bis März 2,6 Millionen Fahrzeuge aus, ein Rückgang von 2,6% gegenüber dem Jahresstart 2018. In einem weltweit rückläufigen Markt für PKWs habe VW seinen Marktanteil jedoch vergrößern können. Im ersten Eindruck überzeugen die Zahlen, trotz hoher Kosten für den Dieselskandal.

VW-Kernmarke glänzt – Audi und vor allem Porsche die Verlierer

Audi und vor allem Porsche sind – rein nach Zahlen betrachtet – die großen Verlierer im Q1. Audi lieferte im ersten Quartal fast 4% weniger Fahrzeuge an Kunden (447.000) verglichen mit dem Vorjahresquartal, Porsche gar über 12% weniger (56.000).

Bei der Kernmarke VW Pkw fuhren die Wolfsburger mit 921 Millionen Euro operativem Gewinn vor Sondereinflüssen ein um ca 5% besseres Ergebnis ein. Insgesamt steigerte die Sparte ihren Quartalsumsatz von 20,1 auf 21,5 Milliarden Euro.

Bei Audi fiel das operative Ergebnis von 1,3 auf 1,1 Milliarden Euro, bei Porsche ging es um rund 12% auf 829 Millionen Euro zurück.

Von Volkswagen heißt es:

Der Volkswagen Konzern ist erneut gut ins Jahr gestartet. Die Entwicklung von Umsatz und Ergebnis in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres ist erfreulich.







VW gewinnt Marktanteile trotz Herausforderungen

Konzernweit lieferte der VW-Konzern von Januar bis März 2,6 Millionen Fahrzeuge aus, ein Rückgang von 2,6% gegenüber dem Jahresstart 2018. In einem weltweit rückläufigen Markt für PKWs habe VW seinen Marktanteil jedoch ausbauen können. Grund für den Rückgang sei die Nachfrageschwäche in bestimmten Teilen Asiens.

2019 weiter Produktoffensive

Vielen sind die „neuen“ VW-Modelle auf den Straßen bestimmt schon aufgefallen. 2019 soll die Produktoffensive in die nächste Runde gehen. Nach Launch des T-cross warten auf Kunden u.a. Audis Elektroflitzer e-tron, der Porsche Cayenne in Coupé-Form sowie der Q8. Ab Ende 2019/Anfang 2020 will Porsche mit dem vollelektrischen Taycan auf Kundenfang gehen.