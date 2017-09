VW Skandal - neue Strafanzeige gegen Audi wegen Getriebesoftware bei Benzinfahrzeugen, weitere Klageflut droht

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Lahr (ots) - Neue Strafanzeige gegen Audi. Die im Abgasskandalführende Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hatbei der Staatsanwaltschaft München II Strafanzeige gegen dieVorstände der Audi AG wegen des Verdachts des Betruges und derstrafbaren Werbung erstattet wegen eines bisher wenig beachtetenVorgangs. Außerdem droht eine weitere Klageflut auch beiBenzinfahrzeugen.Es geht dabei um den Vorwurf einer Manipulation bei Benzin- undDieselfahrzeugen. Auto Motor und Sport berichtete dazu:"Die Getriebe-Software bei Audi-Modellen mit dem Automatikgetriebedes Typs AL 551 war schon einmal in einem anderen Zusammenhangauffällig geworden. Eine US-Anwaltskanzlei hatte am 9. November 2016eine erste Sammelklage im Namen von Autobesitzern wegen angeblicherManipulation von Emissionswerten bei Benzinern mit 3,0-Liter-Motoreneingereicht. Betroffen seien die Modelle A6, A8, Q5 sowiewahrscheinlich auch Q7 und möglicherweise noch weitere Audi mitAutomatikgetriebe.Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" berichtet, dass Ingenieure derkalifornischen Umweltbehörde CARB die Manipulation im Sommer entdeckthätten. Sie betrifft Audi-Modelle mit dem Automatikgetriebe AL 551,laut Bericht der Wochenzeitung wurde das Getriebe in mehrere 100.000Fahrzeuge eingebaut - bis Mai 2016 inklusive Schummel-Software.Ein Dreh am Lenkrad steigert den VerbrauchAufgeflogen ist die Manipulation, als während des Prüfstandslaufseines Audi mit V6-Motor jemand am Lenkrad drehte: Die Messwerteseinen darauf hin dramatisch gestiegen, berichtet die Zeitung. DieSoftware starte zunächst in einem "Warm-up" mit niedrigerSchaltdrehzahl, spart so Kraftstoff und CO2. Sobald das Lenkrad ummehr als 15 Grad gedreht wird - was auf dem Prüfstand normalerweisenicht vorkommt, im Straßenverkehr hingegen völlig normal ist -schaltet die Software um. Damit soll bei Messwerten des schädlichenKlimagases CO2 getrickst worden sein - auch bei Benzinern. Das würdebedeuten, dass der Skandal, bei dem es bislang um den Ausstoß desSchadstoffs Stickoxid bei Dieselwagen ging, eine neue Dimensionerhalten würde.Der Betrug ist besonders heikel, weil sich Audi zur Zeit wegen desAbgasskandals in Verhandlungen mit der US-Justiz befindet. InDeutschland richtet sich außerdem die Kfz-Steuer nach demCO2-Ausstoß, ebenso die NoVa in Österreich. Dem Kraftfahrt Bundesamt(KBA) hatte Audi noch vor einigen Monaten erzählt, gar keinePrüfstandserkennung zu verwenden."Zyklusoptimiertes Schaltprogramm"Die "Bild am Sonntag" zitiert aus dem Abschlussprotokoll einerSommerfahrt in Südafrika, laut dem Axel Eiser, der damalige LeiterAntrieb fragt: "Wann wird es das zyklusoptimierte Schaltprogrammgeben?" Das "Schaltprogramm soll so ausgelegt werden, dass es auf derRolle zu 100 % aktiv ist, beim Kunden aber nur in 0,01 %." Axel Eiserleite inzwischen die Aggregateentwicklung des Volkswagen-Konzerns, sodie BamS weiter."Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hatdeshalb bereits 2 Klagen vor dem Landgericht Offenburg gegen die AudiAG auf Schadensersatz wegen 2 Benzinfahrzeugen der Modelle Q5 und RS6eingereicht, in denen das Getriebe AL551 verbaut ist. Vertreten wirdAudi von den Kanzlei Freshfields, die vortragen lässt, es sei nichtmanipuliert worden und das KBA habe die Getriebesoftware nichtbeanstandet. Auf Anfrage der Kanzlei Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH teilt das KBA hingegen mit, derSachverhalt werde noch ermittelt. Die Kanzlei ist der Ansicht, dasses sich bei der Software um eine illegale Abschalteinrichtunghandelt. Unabhängig davon sei das Fahrzeug aber mangelhaft, weshalbAudi Schadensersatz schuldet.Eine im Abgastest auffällige Getriebesoftware führte bei Audi zumRückruf von 24.000 Diesel der Baureihen A7 und A8 mit demDreiliter-V6-TDI der Abgasnorm EU5. Beim Porsche Cayenne bringt sieeinen Rückruf und einen Zulassungsstopp. Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll,der die Strafanzeige erstattet hat, teilt mir: "Vor dem Hintergrundder neusten Rückrufe bei Audi und Porsche ist die Verteidigung vonAudi zu dem Getriebe AL551 nicht glaubhaft. Es wird sich deshalb dieStaatsanwaltschaft mit dem Sachverhalt beschäftigen müssen. Nachdemerste Klagen eingereicht wurden, droht Audi eine Klageflut auch beiBenzinern."Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889kanzlei@dr-stoll-kollegen.dewww.vw-schaden.deOriginal-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell