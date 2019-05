VW Skandal - VW gibt auf und nimmt kurz vor dem Termin die Berufung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf zurück; Kläger erhält fast den gesamten Kaufpreis zurück

Lahr (ots) - Die Kanzlei Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH geht erneut in einem Verfahren voreinem Oberlandesgericht als Sieger "vom Platz". Binnen kürzester Zeiterringt die Kanzlei einen Erfolg nach dem anderen im VW Skandal undzwingt damit VW in die Knie. Dieses Mal hat VW vor demOberlandesgericht Düsseldorf aufgegeben.In einem von der Kanzlei Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH geführten Verfahren vor demOberlandesgericht Düsseldorf, I-22 U 147/18 haben die Volkswagen AGund ein Händler die Berufung gegen ein Urteil des LandgerichtsDüsseldorf, 6 O 395/16 einen Tag vor dem Termin zur mündlichenVerhandlung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf zurückgenommen.Offensichtlich will die Volkswagen AG verhindern, dass es zu einerBerufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht kommt. Zuvor warenVergleichsverhandlungen zwischen der Volkswagen AG und dem Klägergescheitert. Die Volkswagen AG sah deshalb offensichtlich keineandere Möglichkeit mehr, die Verhandlung zu verhindern und entschiedsich die Berufung zurückzunehmen, bevor es zu einem negativen Urteilkommt.Das Landgericht Düsseldorf hat sowohl einen Händler als auch dieVolkswagen AG erstinstanzlich verurteilt. Der Händler wurde zurRücknahme eines Audi A4 verurteilt gegen Rückzahlung des Kaufpreisesabzüglich einer Nutzungsentschädigung. Der Händler wurde verurteilt18.950 EUR abzüglich einer Nutzungsentschädigung i.H.v. 3051,40 EURnebst Zinsen i.H.v. 5%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seitdem 10.12.2015 zu bezahlen.Gegenüber der Volkswagen AG hat das Landgericht festgestellt, dassdiese zum Schadensersatz verpflichtet ist. Das Landgericht hatfestgestellt, dass die Volkswagen AG gegen die guten Sitten verstoßenund damit zum Schadensersatz verpflichtet ist. Das Landgericht gehtunter Zugrundelegung normaler Lebensumstände und Erfahrungswerte voneiner erheblichen Wahrscheinlichkeit aus, dass der Konzernvorstanddie Manipulation gekannt und gebilligt hat.Gegen dieses Urteil haben sowohl der Händler als auch dieVolkswagen AG Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt.Das Oberlandesgericht hat für den 28.05.2019 einen Termin angesetzt,denn die Volkswagen AG verhindern wollte. Als dies durch einVergleichsangebot nicht gelang, entschloss man sich bei derVolkswagen AG dafür, die Berufung zurückzunehmen. Es giltoffensichtlich das Motto: lieber ein rechtskräftiges Urteil aus der1. Instanz, als eine negative Entscheidung eines Oberlandesgerichts.Aus wirtschaftlichen Gründen kann eine Rücknahme kaum erfolgt sein,da bereits ca. EUR 2.200 an Zinsen aufgelaufen sind. Der Klägererhält damit fast den gezahlten Kaufpreis vollständig zurück. DieVolkswagen AG fürchtet offensichtlich weiterhin obergerichtlicheEntscheidungen und verhindert diese mit der Rücknahme von Berufungen.Immer mehr Gerichte, insbesondere auch Oberlandesgerichte stellensich auf die Seite der Geschädigten. Erst kürzlich hat dasOberlandesgericht Karlsruhe in 3 von der Kanzlei Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH geführten Verfahren entschieden, dassden Klägern Neufahrzeuge aus der aktuellen Serienproduktion zuliefern sind im Tausch gegen das jeweilige manipulierte Fahrzeug,ohne dass die Geschädigten eine Nutzungsentschädigung bezahlenmüssen.Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0163/6707425kanzlei@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.dr-stoll-kollegen.de/https://www.dieselskandal-anwalt.de/https://www.vw-schaden.de/Original-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell