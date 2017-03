VW Skandal Urteile - herbe Schlappe für ARAG Rechtsschutz in zahlreichen Fällen vor dem Landgericht Düsseldorf

Lahr (ots) - Das Landgericht Düsseldorf hat die ARAGRechtsschutzversicherung in zahlreichen Fällen (z.B. 9 O 95/16, 9 O157/16, 9 O 113/16 - nicht rechtskräftig) verurteilt, Deckungszusagenim VW Abgasskandal zu erteilen. Die ARAG Rechtsschutzversicherung(ARAG SE) hat seit Beginn des VW-Skandals beharrlich und grobrechtswidrig darauf bestanden, dass es keine hinreichendenErfolgsaussichten im VW-Skandal für die Geschädigten gebe und deshalbkeine Deckungszusagen erteilt werden müssen.Dieser grob rechtswidrigen Verweigerung der ARAGRechtsschutzversicherung in den VW Fällen hat nunmehr, nebenzahlreichen weiteren Gerichten, das Landgericht Düsseldorf inzahlreichen Urteilen eine klare Absage erteilt. Das LandgerichtDüsseldorf führt beispielsweise in dem Verfahren 9 O 95/16 aus:"Die Beklagte kann ihre Leistungspflicht nicht deshalb verneinen,weil die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Klägerseite keinehinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder mutwillig ist (§ 128 S.1 VVG i.V.m. den zugrundeliegenden ARB)."Nach § 128 VVG war die ARAG verpflichtet, einen Hinweis auf einSchiedsgutachterverfahren bzw. ein Stichentscheidsverfahren zuerteilen. Das Landgericht Düsseldorf kommt zu dem Ergebnis, dass dervon der ARAG erteilte Hinweis fehlerhaft ist und damit derRechtsschutzfall als anerkannt gilt.Bei diesen Feststellungen belässt es das Landgericht jedoch nicht.Das Landgericht Düsseldorf teilt vielmehr auch mit, dass hinreichendeErfolgsaussichten bestehen und die ARAG deshalb verpflichtet ist, dieKosten zu tragen. Das Landgericht Düsseldorf führt hierzu in seinemo.g. Urteil aus:"Hierbei muss die Interessenwahrnehmung hinreichende Aussicht aufErfolg haben. Dies bemisst sich nach den zu § 114 ZPO entwickeltenGrundsätzen. Der Standpunkt des Versicherungsnehmers muss nach denvon ihm aufgestellten Behauptungen und den ihm bekannten Einwendungendes Gegners zumindest vertretbar sein. Hat sich noch keineherrschende Meinung gebildet, so ist großzügig zu verfahren, sofernes nicht um Fragen geht, die wegen ihrer Selbstverständlichkeit garnicht diskutiert werden. Es muss zudem als möglich erscheinen, dassder Versicherungsnehmer den Beweis der von ihm zu beweisendenTatsachen mit Hilfe zulässiger und geeigneter Beweismittel zu führenvermag.(...)Es besteht wegen der beabsichtigten Rechtsverfolgung sowohl gegenden Händler, als auch gegen die VW-AG eine zumindest gleich großeWahrscheinlichkeit für einen positiven wie negativen Ausgang für dieklagende Partei. Es ist ohne weiteres jedenfalls vertretbar,anzunehmen, dass der klagenden Partei Schadensersatzansprüche gegendie Vertragshändlerin oder die Volkswagen AG zustehen.Es besteht die zumindest gleich große Wahrscheinlichkeit für einenpositiven Ausgang des Vorgehens gegen die VW-AG aus § 826 BGB wie füreinen negativen Ausgang. Der Anspruch aus § 826 BGB setzt voraus,dass die VW AG der klagenden Partei in einer gegen die guten Sittenverstoßenden Weise vorsätzlich einen Schaden zugefügt hat, indem siewissentlich manipulierte Software in ihre Fahrzeuge einbaute unddiese in den Verkehr brachte. Einen Schaden im Sinne von § 826 BGBbedeutet jede nachteilige Einwirkung auf die Vermögenslage,Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten Interesses oderBelastung mit einer ungewollten Verpflichtung, gleichgültig, obvermögensrechtlicher oder nicht vermögensrechtlicher Art(Paland/Sprau, 75. Aufl. 2016, § 826 Rn. 3). Es besteht jedenfallseine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass Fahrzeuge mit dermanipulierten Software an Marktwert einbüßen und nur zu (ggf.wesentlich) geringeren Preisen verkäuflich sind als vergleichbareFahrzeuge, die nicht betroffen sind (LG Köln, Urteil vom 22.06.2016,Az.: 20 O 62/16). Jüngst erging hierzu auch ein Urteil desLandgerichts Hildesheim gegen die VW-AG. Hierin bejaht das LGHildesheim einen Anspruch der dort klagenden Partei aus § 826 BGB.Durch die Manipulation habe die VW-AG dem dortigen Kläger in einergegen die guten Sitten verstoßenden Art und Weise einen Schadenzugefügt und darüber hinaus den Tatbestand des Betruges verwirklicht:Kein verständiger Kunde würde ein Fahrzeug mit einer nichtgesetzeskonformen Motorsteuerungssoftware erwerben - der (dortige)Kläger habe nicht das bekommen, was ihm aus dem Kaufvertrag zustand,nämlich ein technisch einwandfreies, den gesetzlichen Bestimmungenentsprechendes Fahrzeug. Mangels entgegenstehender Anhaltspunktemüsse davon ausgegangen werden, dass die Beklagte dieSoftwaremanipulation vorsätzlich vorgenommen habe (LG HildesheimUrteil vom 17.01.2017, Az. 3 O 139/16, Pressemitteilung LGHildesheim)."Damit hat die ARAG Rechtsschutz Versicherung eine weitere, herbeSchlappe vor Gericht erlitten. Die ARAG war noch nicht einmal in derLage ihren Hinweispflichten aus dem Versicherungsvertragsgesetzordentlich nachzukommen. Schlimmer kann es für die ARAG kaum kommen.Es ist ein Armutszeugnis für diese Versicherung.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, diemehr als 30.000 Geschädigte des VW Skandals vertritt und berät, hatvon Beginn an die Auffassung vertreten, dass hinreichendeErfolgsaussichten bestehen. Zwischenzeitlich haben dies auchzahlreiche Gerichte, darunter auch die Oberlandesgerichte Celle undHamm, entschieden. Die ARAG Rechtsschutzversicherung war jedochweitgehend unbelehrbar und hat die Deckung hinsichtlich der Mandantender Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in sehr vielen(nicht in allen) Fällen mit dem Hinweis verweigert, es würden keinehinreichende Erfolgsaussichten bestehen. Dabei handelt es sich umeine grob rechtswidrige Verhaltenserweise, die offensichtlichausschließlich dazu dienen sollte, keine Versicherungsleistungenerbringen zu müssen. Die ARAG lies ihre Kunden schlichtweg im Stichmit rechtswidrigen Ablehnungen, um Kosten einsparen zu können. Eswurden bei Mandanten der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer meist nurDeckungen für eine Erstberatung oder die Einholung einesVerjährungsverzichts erteilt (wobei sich dies geändert hat: in derletzten Zeit wurden teilweise auch umfassendere Zusagen in einigenFällen erteilt). Leistungen von den Kunden kassieren, aber imLeistungsfall nichts bezahlen wollen, dies scheint das Motto indiesen Fällen gewesen zu sein.Dem hat nunmehr, neben anderen Gerichten, das LandgerichtDüsseldorf eine klare Absage erteilt. Die ARAG SE ist im VWAbgasskandal auch von folgenden Gerichten (nicht rechtskräftig)verurteilt worden, die Deckung für Geschädigte des VW-Skandals zuerteilen.Amtsgericht Düsseldorf, Urteil vom 27.06.2016, 27 C 136/16Amtsgericht Düsseldorf, Urteil vom 17.10.2016, 55 C 66/16Amtsgericht Düsseldorf, Urteil vom 09.01.2017, 56 C 108/16Landgericht Koblenz, Urteil vom 29.09.2016, 16 O 70/16Landgericht Köln, Urteil vom 22.06.2016, 20 O 62/16Landgericht Mosbach, Urteil vom 04.11.2016, 2 O 62/16