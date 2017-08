VW Skandal Urteil - Landgericht Heilbronn: Genehmigung des KBA politisch motiviert und zum Schutz des systemrelevanten Herstellers (VW Konzern)

Lahr (ots) - Die im VW Abgasskandal führende Kanzlei Dr. Stoll &Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erstreitet weiteresgrundsätzliches Urteil zu Gunsten eines Geschädigten. Das LandgerichtHeilbronn, 9 O 111/16 hat mit Urteil vom 15.08.2017 einen AudiHändler zur Rücknahme eines Audi Q 3 verurteilt, Zug um Zug gegenKaufpreisrückzahlung abzüglich einer Nutzungsentschädigung. DasFahrzeug ist vom VW Abgasskandal betroffen. Das Landgericht Heilbronnist davon überzeugt, dass das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) aus einerpolitischen Motivation und zum Schutz des systemrelevantenMotorenherstellers (VW-Konzern) heraus die Genehmigung für dasSoftwareupdate erteilt habe.Der Kläger erwarb im Jahre 2014 von dem Autohändler das Fahrzeugund bezahlte den Kaufpreis. Im September 2015 musste er dannfeststellen, dass das Fahrzeug vom VW Abgasskandal betroffen ist undeine Software beinhaltet, die den Schadstoffausstoß manipuliert. Erwollte deshalb keine Nachbesserung hinnehmen, sondern das Fahrzeuggegen Zahlung des Kaufpreises zurückgeben. Deshalb erklärte er überseine Rechtsanwälte der Dr. Stoll & Sauer RechtsanwaltsgesellschaftmbH den Rücktritt vom Kaufvertrag. Nachdem der Händler diesenRücktritt nicht akzeptierte, erhob er vor dem Landgericht HeilbronnKlage gegen den Händler. Das Landgericht gab ihm nunmehr recht undfand deutliche Worte. Zudem stellte das Landgericht fest, dass dieAnsprüche nicht verjährt sind. Sodann teilt das Landgericht Heilbronnmit, dass das Fahrzeug mit einem Mangel behaftet ist.Das Landgericht Heilbronn findet dann deutliche Worte zu demVerhalten des Kraftfahrt Bundesamtes (KBA):"Die Genehmigung des Software-Updates durch dasKraftfahrtbundesamt ist offensichtlich auch politisch motiviert unddient dem Schutz eines systemrelevanten Motorenherstellers(VW-Konzern). Sie besagt gerade nichts darüber, ob das Fahrzeug nachdem Software-Update die beim Verkauf zugesagte Beschaffenheiterreicht. Zur Überzeugung des Gerichts ist das auch nicht der Fall,wie ein einfaches Gedankenexperiment zeigt:Die Ingenieure der Motorenentwicklung hätten, wenn sie durch dasjetzige Update die Möglichkeit gesehen hätten, die zugesagtenAbgaswerte zu erreichen, dieses Update gleich bei der Produktion desMotors eingebaut - sie hätten sich also die Entwicklung undProgrammierung des Modus 0 schlicht erspart und die Fahrzeuge imModus 1 hergestellt und ausgeliefert. Dass jemand zusätzlichenAufwand betreibt um das zu erreichen, was er ohne vorherigen Aufwandbereits hatte, ist in der auf Gewinnmaximierung ausgerichtetenAutomobilbranche nicht vorstellbar. Es wurde vielmehr "geschummelt",um den Test zu bestehen, sodann das Fahrzeug mit den bei einemkorrekten Test nicht erreichbaren Abgaswerten beworben und damit auchmit dieser - nicht erreichbaren - Beschaffenheit verkauft. Um dieseUnkorrektheit bei Nachprüfungen zu verheimlichen, wurde weiterentschieden, diese "Schummel-Software" in alle Fahrzeuge einzubauenund nicht nur in die Fahrzeuge, die offiziell getestet wurden. Genaudieses System kann nur als flächendeckendes Betrugssystem bewertetwerden, das zu einem so erheblichen Vertrauensverlust gegenüberDieselmotoren des Herstellers VW führt, dass ein nichtnachbesserbarer merkantiler Minderwert nach den Gesetzen des freienMarktes offensichtlich gegeben ist. Die betroffenen Fahrzeuge sindauf dem Gebrauchtwagenmarkt nur mit erheblichem Abschlag zuveräußern. Das tief sitzende Misstrauen der Kunden zeigt sichinsbesondere in den rückläufigen Zulassungszahlen für neueDieselfahrzeuge, obwohl diese der EURO-6-Norm entsprechen sollen.Dieses hat negative Auswirkung auf die Preisentwicklung dergebrauchten EURO-5-Diesel, wie dem streitgegenständlichen. Nacheinem Bericht der Zeitschrift "Der Spiegel" in der Ausgabe vom05.08.2017 (dort Seite 15) sind die Preise für gebrauchteDieselfahrzeuge um bis zu 25 % gefallen und sind die Zulassungszahlenfür Dieselfahrzeuge im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13 % gesunken.Ergänzend wird auf die umfangreichen und im Internet zugänglichenUntersuchungen des CAR-Insliluts der Universität Duisburg-Essen zudiesem Thema verwiesen. Zudem gelten Dieselmotoren seit demAbgasskandal als Sündenböcke insbesondere für dieFeinstaubbelastung. Gemäß Presseberichten erwägen zumindest dieStädte München und Stuttgart Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, dieauch die EURO 5 Norm nach dem Software-Update treffen werden. Ob dasauch geschehen wäre, wenn die Motoren des Typs EA 189 deutschlandweitden Abgaswerten nahe gekommen wären, die sie in dem Testmodus 1erreicht haben und dieses einen zusätzlichen Rücktrittsgrunddarstellt, mag der Bundesgerichtshof entscheiden. Einer Aufforderungzur Nachbesserung bedurfte es demzufolge nicht, da der Schaden desmerkantilen Minderwerts hierdurch nicht zu beseitigen ist. Vielleichtwird sich sogar in der Automobilindustrie die Erkenntnis durchsetzen,dass lediglich eine Hardware-Lösung zumindest bei denEUR-5-Fahrzeugen, kostenmäßig derzeit diskutiert zwischen 1.500.- bis2.000.- EUR, den erforderlichen Schritt für eine umweltgerechteLösung bringen wird."Damit findet das Landgericht Heilbronn deutliche Worte für dasVerhalten des KBA. Das Landgericht Heilbronn ist davon überzeugt,dass die Freigabe des Updates politisch motiviert sei, dass dadurchaber kein vertragsgemäßer Zustand hergestellt werde. Damit war dieKlage begründet.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHvertritt und berät mehr als 35.000 Geschädigte des Abgasskandals undhat bereits mehr als 3.500 Klagen bundesweit gegen Händler und gegendie Volkswagen AG eingereicht. Auch erste Klagen gegen Porsche wurdenkürzlich in Stuttgart erhoben. Die Kanzlei hat bereits zahlreicheUrteile gegen Händler und gegen die Volkswagen AG erstritten.