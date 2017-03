VW Skandal Urteil - Gericht verurteilt erstmals gleichzeitig VW aus sittenwidriger Schädigung und Händler aus Vertrag

Lahr (ots) - Erstmals sind im VW Skandal die Volkswagen AG und einHändler gleichzeitig dazu verurteilt worden, ein manipuliertesFahrzeug gegen Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich eineNutzungsentschädigung zurückzunehmen. Das Landgericht Karlsruhe,Urteil vom 22.03.2017, 4 O 118/16 (nicht rechtskräftig) hat dieVolkswagen AG in einem von der im Abgasskandal führenden Kanzlei Dr.Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH geführten Verfahren wegenvorsätzlicher sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB zumSchadensersatz verurteilt. Daneben hat das Landgericht Karlsruhe auchden Händler aufgrund eines Rücktritts vom Kaufvertrag dazuverurteilt, das Fahrzeug zurückzunehmen. Der Kläger kann sich nunmehraussuchen, von wem er sein Geld zurückholt.Der Kläger erwarb bei einem VW Händler im Jahre 2012 einen VWPassat Variant Bluemotion 2,0l TDI. Nachdem er erkannte, dass er seinFahrzeug mit dem Motor EA189 ausgestattet ist, wandte er sich anseine Rechtsanwälte der Kanzlei Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH. Im Februar 2016 erklärte die KanzleiDr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH für den Kläger denRücktritt vom Vertrag und verlangte hilfsweise die Nachbesserung bisEnde März. Nachdem der Händler die Rücknahme ablehnte, erhob derKläger Klage vor dem Landgericht Karlsruhe und zwar gegen den Händlerund gegen die Volkswagen AG.In seinem Urteil vom 22.03.2017 gab das Landgericht Karlsruhe derKlage im Wesentlichen statt. Es verurteilte sowohl die Volkswagen AGals auch den Händler zur Rücknahme des Fahrzeugs, abzüglich einerNutzungsentschädigung. Die Nutzungsentschädigung wurde auf der Basiseiner Gesamtlaufleistung von 300.000 km berechnet.Das Besondere an diesem Urteil ist, dass bundesweit -soweitersichtlich- erstmals ein Gericht in einem Verfahren den Händler unddie Volkswagen AG gleichzeitig zur Rücknahme eines manipuliertenFahrzeugs verurteilt hat.Das Landgericht Karlsruhe begründet seine Entscheidung gegen dieVolkswagen AG wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung wie folgt:"Der Einbau der Software zur unterschiedlichen Steuerung derAbgasanlage im Prüf- und Echtbetrieb bedingt - wie ausgeführt - einenMangel des Fahrzeugs. Die Lieferung bewusste Lieferung einesmangelhaften Fahrzeugs ist eine sittenwidrige Schädigung. (...) DieInstallation der Software erfolgte mit dem Ziel die Käufer zutäuschen und durch den Absatz der Fahrzeuge Gewinn zuerwirtschaften. Diese Form des Gewinnstrebens begründet die besondereVerwerflichkeit.Die Beklagte Zift. 2 haftet auch, da die Schädigung auf dieBilligung des Einbaus der Software durch die verfassungsmäßigberufenen Vertreter (dazu Bundesgerichtshof, Teilversäumnis- undEndurteil vom 28.06.2016 - VI ZR 536/15 -) zurückzuführen ist. DerKläger hat vorgetragen, dass die Führungsebene der Beklagten bis hinzum Vorstand von dem Einsatz der rechtswidrigem Software Kenntnishatte. Dem ist die Beklagte Zift. 2 nicht hinreichendentgegengetreten. Das Gericht schließt sich insoweit der Auffassungdes Landgericht Hildesheim (Urteil vom 17.01.2017 - 3 O 139/16 -) an,nach der die Beklagte Zift. 2 im Rahmen ihrer sekundärenDarlegungslast darzutun hat, wann welche Mitarbeiter den Einsatz derSoftware beschlossen haben und wann der Vorstand hierüber informiertwurde, an. Hinreichenden Vortrag zu dieser - in der mündlichenVerhandlung erörterten - Frage hat die Beklagte nicht vorgebracht."Damit folgt das Landgericht Karlsruhe der Auffassung der KanzleiDr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, dass die VolkswagenAG für den entstandenen Schaden haften muss, weil deren Verhaltensittenwidrig war.Daneben wurde auch der Händler zur Rücknahme verurteilt. NachAnsicht des Landgerichts Karlsruhe ist der Rücktritt des Klägerswirksam. Das Auto ist nach Ansicht des Landgerichts mangelhaft, dieFristsetzung von über einem Monat sei ausreichend und außerdem seider Mangel nicht unerheblich. Deshalb konnte der Kläger von demKaufvertrag zurückgetreten.Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll, der das Verfahren federführendgeführt hat teilt mit:" Es ist wohl das erste Verfahren bundesweit,in denen ein Händler und die Volkswagen AG direkt verurteilt wurden,ein Fahrzeug, welches vom diese Skandal betroffen ist,zurückzunehmen. Damit ist ein weiterer Meilenstein in derRechtsprechung erreicht. In den letzten beiden Wochen sind gegenHändler und gegen VW zahlreiche Urteile ergangen, die Rechtsprechungzeigt es sich immer verbraucherfreundlicher. Jetzt ist es an der Zeitfür die Geschädigten, sich gegen das Verhalten der Volkswagen AG zurWehr zu setzen. "Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889kanzlei@dr-stoll-kollegen.dewww.vw-schaden.deOriginal-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell