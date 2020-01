VW Skandal - Urteil des EuGHs steht kurz bevor / Gericht in Frankreich will Zulässigkeit der Abschalteinrichtung von VW klären

Lahr (ots) - Der Diesel-Abgasskandal hat jetzt den Europäischen Gerichtshof EuGHin Luxemburg erreicht. Ein französisches Gericht lässt wichtige Fragen imZusammenhang mit unzulässigen Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigungklären (Az.: C-693/18). Am 23. Januar 2020 hält der Generalanwalt seinenSchlussantrag. In der Regel folgt das Gericht in seinem Urteil diesenAusführungen. Damit ist mit einer baldigen Urteilsverkündung zu rechen. Das"Tribunal de grande instance de Paris" hatte das sogenannteVorabentscheidungsersuchen im Oktober 2018 dem EuGH vorgelegt. In deranonymisierten Vorlage geht es um einen Autohersteller, der in FrankreichFahrzeuge mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung in Verkehr gebracht habensoll. Dabei ist ein Motor des Typs EA 189 verwendet worden. Damit ist klar, dassdie Volkswagen AG im Verfahren involviert ist. Dem Verfahren gegen VW haben sich1200 Nebenkläger angeschlossen.Im Mittelpunkt des Verfahrens steht die Abgasreinigung der Fahrzeuge.Autohersteller versuchen mit einem Rückführsystem bei der Abgasreinigung dieStickoxid-Emissionen zu senken. Die Rückführung der Abgase in denVerbrennungsprozess wird über ein Ventil geregelt. Untersuchungen vonfranzösischen Gutachtern haben ergeben, dass dieses Ventil nur im Prüfmodusdafür sorgt, dass die Abgaswerte und Zulassungsbedingungen erfüllt werden. Imnormalen Fahrbetrieb hingegen kommt es zu einem erhöhten Stickoxid-Ausstoß. DieFahrzeuge stellen eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier dar, heißtes in dem Ersuchen. Die Fahrzeuge hätten nicht die Zulassung erhalten dürfen, dasie die Abgasnormen im Normalbetrieb nicht eingehalten haben. Für diefranzösische Justiz ist klar, dass laut der EG-Verordnung 715/2007 jederHersteller sein Fahrzeug mit der Abgasnorm Euro 5 und Euro 6 so konstruierenmuss, dass die zulässigen Emissionswerte unter normalen Betriebsbedingungeneingehalten werden. Abschalteinrichtungen sind daher unzulässig. Außer siedienen zum Schutz des Motors.Im Kern des Verfahrens muss der EuGH nun zu folgenden Sachverhalten Stellungbeziehen:1. Hat der Autohersteller eine unzulässige Abschalteinrichtung bei derAbgasrückführung verwendet?2. Sind die Käufer dadurch über wesentliche Merkmale des Fahrzeugs getäuschtworden?3. Hat die Abschalteinrichtung zu einem erhöhten Stickoxid-Ausstoß im realenStraßenverkehr geführt?4. Welche Bedingungen müssen gelten, damit die Abschalteinrichtung zum Schutzesdes Motors aktiviert werden darf?"Wir erwarten die Entscheidung des Gerichtshofs natürlich mit großer Spannung,weil sie auch für Deutschland von herausragender Bedeutung ist", sagte Dr. RalfStoll von der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH aus Lahr.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer gehört im Diesel-Abgasskandal zu den führenden inDeutschland und vertritt in einer Spezialgesellschaft rund 450.000 Verbraucherin der Musterfeststellungklage gegen VW. "Die Automobilindustrie wehrt sichderzeit mit Händen und Füßen dagegen, dass der EuGH im Diesel-AbgasskandalStellung bezieht, obwohl es sich bei der Typengenehmigung um europäisches Rechthandelt," führt Stoll weiter aus. Die Autohersteller denken sich immerraffiniertere Abschalteinrichtungen aus, die anders gestrickt sind wie beim EA189, aber das gleiche Ergebnis erzeugen - nämlich EU-Recht zu brechen und dieLuft zu verpesten.Es geht auch ums ThermofensterGerichte beschäftigen sich vor allem mit den sogenannten Thermofenstern, diedafür sorgen, dass die Abgasreinigung nur in bestimmten Temperaturbereichenhundertprozentig arbeitet, zulässig sind. In der Regel betrifft das nur zwei,drei Monate im Jahr. Verschiedene Gerichte haben inzwischen entschieden, dassein Thermofenster eine unzulässige Abschalteinrichtung darstellt und derVerbraucher Anspruch auf Schadensersatz hat. Das Landgericht Frankenthal hat beieiner Klage gegen Daimler ebenfalls den EuGH angerufen, um klären zu lassen, obes sich bei dem Thermofenster um eine unzulässige Abschalteinrichtung handelt.Am Stuttgarter Landgericht wollte der sogenannte Diesel-Richter Dr. FabianRichter Reuschle 21 Verfahren gegen Daimler zusammenlegen und ebenfalls dem EuGHwichtige Fragen im Abgasskandal zur Vorabentscheidung vorlegen. Er wollteexplizit geklärt haben, ob das Thermofenster eine illegale Abschaltvorrichtungist, ob die Abgas-Grenzwerte auch im Realbetrieb gelten, ob die Verbraucher eineNutzungsentschädigung zahlen müssen und ob die Verbraucher den vollen Kaufpreisbei Rückgabe des Autos ersetzt bekommen.Der Autobauer versucht nun Reuschle miteinem Befangenheitsantrag aus dem Verkehr zu ziehen, um die europäischeEntscheidung zu verhindern. "Vor dem Hintergrund sind wir sind heilfroh, dasszumindest das französische Verfahren den Weg zum EuGH gefunden hat", betonte Dr.Ralf Stoll.Bei der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH handelt es sichum eine der führenden Kanzleien im Abgasskandal. Die Kanzlei ist unter anderemauf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisiert. Daneben führt die Kanzlei mehrals 12.000 Gerichtsverfahren im Abgasskandal bundesweit und konnte bereitshunderte positive Urteile erstreiten. In dem renommierten JUVE Handbuch2017/2018, 2018/2019 und 2019/2020 wird die Kanzlei in der Rubrik Konfliktlösung- Dispute Resolution, gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten besonders empfohlenfür den Bereich Kapitalanlageprozesse (Anleger). Die Gesellschafter Dr. RalfStoll und Ralph Sauer führen in der RUSS Litigation RechtsanwaltsgesellschaftmbH für den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) außerdem dieMusterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG. 