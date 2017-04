VW Skandal: Super-GAU für Volkswagen in Deutschland: erstmals bestätigt ein Oberlandesgericht die Rechte der Autokäufer - VW-Prozesstaktik grandios gescheitert

München/Trier (ots) - Zunächst lief es ganz gut für VW. DasLandgericht Traunstein hatte die Klage eines Käufers nochzurückgewiesen, der seinen vom Abgasskandal betroffenen GolfTrendline BlueMotion Technology 1,6l TDI an den Vertragshändlerzurückgeben wollte. Der geschädigte Autokäufer hat dann aber Berufungbeim Oberlandesgericht München eingelegt. Zu einer Entscheidung kames allerdings nicht, da der beklagte Händler den Schummel-Diesel"freiwillig" zurücknahm. Das Oberlandesgericht München mutmaßt, "dassdie Erfüllung der klägerischen Ansprüche dem Zweck geschuldet war,eine obergerichtliche Entscheidung zu den aufgeworfenen Fragen zuverhindern".Dieser Plan ging - anders als in den bisherigen Verfahren voranderen Oberlandesgerichten - nicht auf. Denn das OberlandesgerichtMünchen hatte nach der faktischen Erledigung des Streits nämlich nochüber die Frage zu entscheiden, wer die Prozesskosten zu tragen hat.Maßgeblich hierfür ist die Frage, wer gewonnen hätte, wenn dasOberlandesgericht München hätte entscheiden müssen; oder bessergesagt: wenn das Oberlandesgericht München hätte entscheiden dürfen.Im Beschluss vom 23. März 2017, Az. 3 U 4316/16 findet das OLGMünchen hierzu sehr deutliche Worte: Das Gericht führt aus, dass"nicht damit zu rechnen gewesen wäre, dass das landgerichtlicheklageabweisende Urteil bestätigt worden wäre".Denn ein Schummel-Diesel ist entgegen den Behauptungen derVolkswagen AG und deren Vertragshändlern mangelhaft: "Zum einen hatder Senat keinen Zweifel daran, dass ein 'Blue-Motion'-Golf, der miteiner Software ausgestattet ist, die ausschließlich auf demRollenprüfstand einen anderen - niedrigeren - Schadstoffausstoßgeneriert als er im Echtbetrieb zu erwarten wäre, mangelhaft im Sinnevon § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB ist. Dies gilt völlig unbeschadet von denzwischen den Parteien streitigen Fragen des tatsächlichenSchadstoffausstoßes des Fahrzeugs im Echtbetrieb einfach deshalb,weil das Kraftfahrtbundesamt wie auch die entsprechenden Behörden imbenachbarten Ausland - aufgrund des 'VW-Skandals' allgemein bekannt -prüfen muss, ob eine Entziehung der Betriebserlaubnis geboten ist,wenn der Hersteller innerhalb einer angemessenen Frist nicht fürAbhilfe sorgt. Um letztere ist, auch dies ist allgemein bekannt undzwischen den Parteien unstreitig, VW ersichtlich bemüht und hatdeshalb auch angekündigt, kostenlos die entsprechenden Maßnahmen anden mit der 'Schummelsoftware' ausgestatteten Fahrzeugenvorzunehmen."Anders als die Volkswagen AG und deren Vertragshändler im Prozessgebetsmühlenartig vortragen, handelt es sich bei der Rückrufaktionnämlich gerade nicht um eine reine Kulanz-Regelung. Auch hierzufindet das OLG München ungewöhnlich deutliche Worte, indem dasGericht herausstellt, dass sich der Vorstand der Volkswagen AG derUntreue strafbar machen würde, wenn dieser Vortrag zuträfe: "DieDarstellung der Beklagten, VW betreibe diesen mit beträchtlichenKosten verbundenen Aufwand nur aus 'Kulanz', ist als perplexerParteivortrag insoweit unbeachtlich, da dies, träfe es denn zu, denVorwurf der Untreue im Sinne von § 266 StGB gegen das Management desVW-Konzerns begründen würde."Hierzu erklärt Rechtsanwalt Dr. Christof Lehnen: "Die Entscheidungdes OLG München ist ein Meilenstein in der Aufarbeitung desAbgasskandals. Diesmal ist die Taktik der Volkswagen AG,obergerichtliche Entscheidungen zu verhindern, grandios gescheitert.Auch wenn es sich hier formal betrachtet um eine Kostenentscheidunghandelt, lässt das OLG München kein Zweifel daran, wie es entschiedenhätte, wenn es hätte entscheiden dürfen. Unserer Ansicht nach brennendie deutschen Oberlandesgerichte geradezu darauf, sich zumAbgasskandal äußern zu dürfen, und zwar nicht nur um erstinstanzlicheFehlurteile aufzuheben, sondern auch um alle anderen Betroffenen zuermutigen, ihre Rechte gegen einen nur scheinbar übermächtigen Gegnereinzufordern."Besondere Sprengkraft hat noch eine Randnotiz im Beschluss das OLGMünchen. Denn dort führt das Gericht aus, dass sich der Verkäufer,"das Verhalten des Herstellers zurechnen lassen muss". Herzuerläutert Rechtsanwalt Dr. Christof Lehnen weiter: "Sollten diedeutschen Gerichte tatsächlich zu der Annahme gelangen, dass sichzumindest der Vertragshändler das Verhalten der Volkswagen AGzurechnen lassen muss, hätte dies extrem weitreichende Folgen für VW.Denn in diesem Fall würden selbst die Gewährleistungsansprüchebetroffener Autokäufer frühestens Ende 2018 verjähren. Oder andersgesagt: Millionen weiterer geschädigter Autokäufer könnten ihreAnsprüche mit Aussicht auf Erfolg einklagen, selbst wenn der Kaufschon 2009 erfolgte."Pressekontakt:Pressesprecher: Dr. Christof LehnenDr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbBMax-Plank-Straße 22D - 54296 TrierTel.: (+49) 0651 - 200 66 77 0Fax: (+49) 0651 - 200 66 77 1E-Mail: post@lehnen-sinnig.deWeb: www.lehnen-sinnig.deDie Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig Rechtsanwälte PartG mbB aus Trier isteine der führenden Kanzleien im VW Abgasskandal und berät undvertritt bundesweit über 1.000 Geschädigte im VW-Abgasskandal.Original-Content von: Dr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanw?lte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell