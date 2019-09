VW Skandal - Stellungnahme der Anwälte, die die Musterfeststellungsklage führen zu Prozessfinanzierungen und zur Hetzjagd auf die MFK

Lahr (ots) - Die R/U/S/S Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (R/U/S/S), einZusammenschluss der führenden Anwälte in der rechtlichen Aufarbeitung desVW-Dieselabgasskandals (Rechtsanwalt Prof. Dr. Marco Rogert, Rechtsanwalt TobiasUlbrich, Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll und Rechtsanwalt Ralph Sauer) vertritt denVerbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) im bundesweit erstenMusterfeststellungsklageverfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig gegendie Volkswagen AG. Die Klage richtet sich gegen die Volkswagen AG wegen derSoftwaremanipulation in Millionen Dieselfahrzeugen.Nach Angaben des zuständigen Bundesamtes für Justiz, das dasAnmelderegister führt, sind ca. 430.000 Anmeldungen zu dieser Klageerfolgt.In den vergangenen Wochen stellt die R/U/S/S zunehmend fest, dass LegalTech Anbieter und Anwaltskanzleien die Anmeldung zurMusterfeststellungsklage als nachteilig gegenüber einer direktenEinzelklage darstellen. In diesem Zusammenhang werden Prämissen wie etwaeine extrem lange Verfahrensdauer aufgeführt, die die erfahrenen R/U/S/SAnwälte nicht teilen. Zudem werden die Erfolgsaussichten deutlichnegativer bewertet, als die R/U/S/S Anwälte dies tun. Für eineEinzelklage, deren Kostenrisiko über eine Rechtsschutzversicherungabgedeckt ist, mag dies zutreffend sein.Differenzierter muss die Angelegenheit allerdings bei der Übernahme durcheinen Prozesskostenfinanzierer betrachtet werden. Es findet in den Mediennahezu eine Hetzjagd auf die Musterfeststellungsklage mit denverschiedensten Argumenten statt. So wird behauptet, die Verfahrensdauerkann 5 Jahre oder gar noch länger betragen. Weiterhin wird behauptet,durch einen Beschluss habe das Oberlandesgericht Braunschweig dieErfolgsaussichten der Klage als negativ gewertet. All dies istunzutreffend. Die Rechtsanwälte der R/U/S/S LitigationRechtsanwaltsgesellschaft mbH gehen davon aus, dass das Oberlandesgerichtspätestens 2020 über die Klage entscheiden wird. Es wird daher davonausgegangen, dass der Verfahren vor dem Bundesgerichtshof bereits 2021abgeschlossen werden kann. Wer jetzt einen Einzelprozess führt durch alleInstanzen hat deshalb keinen zeitlichen Vorteil. Auch eine Einzelklagewird sich so lange hinziehen. Das Oberlandesgericht Braunschweig hat sichaußerdem zu den Erfolgsaussichten der gesamten Klage überhaupt nichtgeäußert. Es geht lediglich von der Unzulässigkeit eines bestimmtenAntrags aus, was jedoch nicht schädlich ist. Zu den übrigen Anträgen hatsich das Oberlandesgericht bisher überhaupt nicht positioniert. Von daherist diese Hetzjagd verschiedener Kanzleien nicht nachvollziehbar undgrenzt an Verbrauchertäuschung. Die R/U/S/S LitigationRechtsanwaltsgesellschaft mbH Ist der festen Überzeugung, dass in demVerfahren sehr gute Erfolgsaussichten bestehen. ZahlreicheOberlandesgerichte haben die Ansprüche bereits zugesprochen. Für dasOberlandesgericht Braunschweig wird es schwierig sein, sich dem zuentziehen.Die R/U/S/S Rechtsanwälte geben für die Entscheidung, ob man sich von derMusterfeststellungsklage abmeldet oder nicht Folgendes zu bedenken: JederProzesskostenfinanzierer erwartet eine Erfolgsprovision. Je nachdem, wiehoch diese ausgestaltet ist, kann sie unterhalb der tatsächlichenWertminderung des Fahrzeugs liegen. Marktübliche Erfolgsprovisionen vonüber 25 % des Erlöses halten die R/U/S/S Anwälte für unangemessen undnicht lohnend. Für die Geschädigten ist es dann meist besser, dasFahrzeug ohne Prozess zu verkaufen. Unentschlossene sollten daher ihrRechtsschutzziel nicht aus den Augen verlieren und berücksichtigen, dassein zweites Verfahren möglicherweise aufgrund eines Vergleichsschlussesim Rahmen der Musterfeststellungsklage oder aufgrund Einlenkens derVolkswagen AG nach einem Unterliegen vor dem Bundesgerichtshof gar nichtgeführt werden muss. Zudem besteht die Möglichkeit, dass im Rahmen derMusterfeststellungsklage festgestellt wird, dass kein Nutzungsersatz fürdie gefahrenen Kilometer von dem gezahlten Bruttokaufpreis abzuziehen istund dass deliktische Zinsen in Höhe von 4 % pro Jahr für den Zeitraum vonder Kaufpreiszahlung bis zur Fahrzeugrückgabe geschuldet sind.Rechtsanwalt Prof. Dr. Rogert hierzu: "Wer einen langen Atem hat undwarten kann, sollte das Für und Wider einer Abmeldung daher sorgfältigabwägen." Rechtsanwalt Dr. Stoll: "Wer das schnelle Geld sucht, wird sichmöglicherweise später ärgern. Es ist den Geschädigten daher dringenddavon abzuraten, überteuerte Angebote zur Prozessfinanzierunganzunehmen."Pressekontakt:R|U|S|S Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbHGeschäftsanschrift:Einsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821/923768 - 222Fax: 07821/923768 - 882Pressekontakt: Dr. Ralf Stoll, Telefon: 0163/6707425Original-Content von: R|U|S|S Litigation Rechtanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell