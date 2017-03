VW-Skandal: Sensationsurteil - Käufer bekommt Schadensersatz, weil manipuliertes Fahrzeug gegen EU-Recht verstösst

Lahr (ots) - In einem von der Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH im VW Abgasskandal geführtenKlageverfahren hat erstmals ein Landgericht die Volkswagen AG zumSchadensersatz auf der Grundlage von europarechtlichen Normenverurteilt. VW hat gegen das Verbot von "Inverkehrgabe und Handelohne gültige Bescheinigung verstoßen".In dem Fall des Landgerichts Kleve hat der Kläger einen VW GolfVariant 1,6l TDI mit dem Motor EA189 gekauft. Als er feststellte,dass das Fahrzeug manipuliert ist, wandte er sich an seineRechtsanwälte der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer RechtsanwaltsgesellschaftmbH, die für ihn den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärten undSchadenersatz geltend machten. Verklagt wurden der Händler und dieVolkswagen AG in einem Verfahren.Das Landgericht Kleve hat mit Urteil vom 31.03.2017, 3 O 252/16die Volkswagen AG zum Schadensersatz verurteilt, weil die VolkswagenAG gegen die europarechtlichen Verpflichtungen aus der Verordnungüber die EG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger sowiefür Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten fürdiese Fahrzeuge (EG-FGV) verstoßen habe. Die EG-FGV ist die deutscheUmsetzung der Typengenehmigungsrichtlinie 2007/46/EG der EuropäischenUnion. Damit hat erstmals ein deutsches Gericht die von der Dr. Stoll& Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH seit langem vertreteneAuffassung bestätigt, dass die für die manipulierten Fahrzeugeausgestellte EG-Übereinstimmungsbescheinigung falsch ist und VW dieFahrzeuge überhaupt nicht erst in den Handel bringen und verkaufendurfte. Das Landgericht Kleve führt in seinem Urteil aus:"Der Kläger hat gegen die Beklagte zu 2) einen Anspruch aufSchadloshaltung gemäß §§ 826, 249 ff. BGB und § 823 Abs. 2 BGB i.V.m.§§ 6 Abs. 1, 27 Abs. 1 EG-FGV.Entgegen der Ansicht der Beklagten liegt in der Manipulation beider Beklagten zu 2) ein Verstoß gegen das Verbot von Inverkehrgabeund Handel ohne gültige Bescheinigung in § 27 Abs. 1 EG-FGV und zumanderen gegen die Pflicht zur Erteilung einer gültigen Bescheinigunggemäß § 6 Abs. 1 EG-FGV und hierbei handelt es sich jeweils umVerbotsgesetze iSd § 823 Abs. 2 BGB. Hierzu wird auf die insoweitüberzeugenden Ausführungen -in dem Aufsatz "Herstellerhaftung imAbgasskandal" von Harke in VuR 2017, 83 ff. verwiesen."Das Landgericht Kleve führt auch aus:"Deshalb muss in der hier zur Entscheidung stehenden prozessualenLage mangels substantiierter gegenteiliger Darlegung durch dieBeklagte davon ausgegangen werden, dass diese Entscheidung vomVorstand angeordnet oder doch jedenfalls "abgesegnet" worden ist(ebenso: LG Hildesheim DAR 2017, 83)."Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll, der das Verfahren federführendgeführt hat, teilt mit: "Es handelt sich um ein wegweisendes Urteilim VW Abgasskandal. Damit ist der Weg frei fürSchadensersatzansprüche in Bezug auf alle Fahrzeuge. Wir führen ca.2000 Gerichtsverfahren bundesweit, in denen wir dieseneuroparechtlichen Verstoß geltend machen. Mit dem Urteil desLandgerichts Kleve ist der Weg frei für alle Geschädigten,Schadensersatz zu erhalten."Das Landgericht Kleve hat nicht nur die Volkswagen AG zumSchadensersatz verurteilt, sondern auch den Händler verurteilt, denKaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung zurückzubezahlen.Pressekontakt:Dr. Ralf Stoll, 07821-923768-0, ralf.stoll@dr-stoll-kollegen.deOriginal-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell