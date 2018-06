VW-Skandal - Sensationsurteil: Ansprüche gegen Händler sind nicht verjährt, Kaufvertrag aufgrund eines gesetzlichen Verbots (Verstoß gegen EU Vorschriften) nichtig

Lahr (ots) - Im VW Abgasskandal ist es durch das LandgerichtAugsburg, 82 O 4497/16 am 07.05.2018 zu einem Sensationsurteilgekommen. Ein Händler wurde dazu verurteilt, den Kaufvertrag miteinem Geschädigten rückabzuwickeln. Außerdem wurde die Volkswagen AGzum Schadensersatz verurteilt. Kaufverträge über manipulierteFahrzeuge sind wegen Verstoßes gegen EU-Recht nichtig. Die KanzleiDr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erstreitet einweiteres wegweisendes Urteil.Die Besonderheit des Urteils liegt darin, dass sich der Händlerauf Verjährung berufen hatte. Anders als andere Gerichte bekam derKläger nicht aus dem Rücktritt vom Kaufvertrag den Anspruchzugesprochen, sondern das Gericht geht soweit, den Kaufvertrag alsnichtig anzusehen. Gemäß § 134 BGB ist ein Vertrag dann nichtig, wenner gegen ein gesetzliches Verbot verstößt. Das Landgericht Augsburgsieht den gesetzlichen Verstoß darin, dass gegen § 27 Abs. 1 EG-FGVverstoßen wurde. Nach dieser Vorschrift dürfen Fahrzeuge im Inlandnur dann veräußert werden, wenn sie mit einer gültigenÜbereinstimmungsbescheinigung versehen sind. Dagegen hat der Händlerverstoßen. Nach Ansicht des Gerichts hat der Händler ein Fahrzeugverkauft ohne gültige Übereinstimmungsbescheinigung. Gültig ist eineÜbereinstimmungsbescheinigung nur dann, wenn das Fahrzeug, für dasSie ausgestellt ist, tatsächlich dem genehmigten Typ entspricht. Dieswar nicht der Fall bei dem von VW manipulierten Fahrzeug. In dem VWein Fahrzeug vorgeführt hat, das Abgase in einem bestimmten Umfang inden Motor zurückführt, tatsächlich jedoch Fahrzeuge ausgeliefert hat,die eine geringere Abgasrückführung durchführen, stimmen dieFahrzeuge in diesem Punkt gerade nicht miteinander überein. DieEG-Übereinstimmungsbescheinigung ist damit ungültig. Das Fahrzeughätte nie in Deutschland verkauft werden dürfen.Damit hat nach Ansicht des Landgerichts Augsburg der Händler gegenein gesetzliches Verbot verstoßen. Gemäß § 134 BGB ist derKaufvertrag zwischen dem Händler und dem Geschädigten von Anfang annichtig und rückabzuwickeln. Es spielt dabei keine Rolle, ob derHändler Kenntnis von der Manipulation hatte oder nicht. Die Folgeist, dass der Kläger sein Geld abzüglich einer Nutzungsentschädigungzurück erhält, was er eigentlich aufgrund der Verjährung seinerkaufrechtlichen Gewährleistungsansprüche nicht erhalten hätte. DasBesondere an diesem Urteil ist, dass hierfür nicht die 2-jährigeVerjährungsfrist aus dem Kaufrecht gilt. Die Verjährungseinrede desHändlers im Prozess spielte daher keine Rolle. Die Ansprüche gegenden Händler verjähren frühestens Ende 2018 bzw. Ende 2019.Dieses Urteil hat bundesweite Signalwirkung. Rechtsanwalt Dr. RalfStoll, der das Verfahren federführend führt, teilt mit: "Damit sinddie Ansprüche gegen die Händler, entgegen der weit verbreitetenAnnahme, bis heute nicht verjährt. Auch heute noch können Ansprüchegegen die Händler erfolgreich geltend gemacht werden. Es ist einSensationsurteil, welches sich richtigerweise auf EU-Recht stützt.Die Fahrzeuge hätten die verkauft werden dürfen. Damit sind alleKaufverträge nichtig."Bei der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHhandelt es sich mit 5 Fachanwälten für Bank- und Kapitalmarktrecht umeine der führenden Kanzleien im VW Abgasskandal und im Bank- undKapitalmarktrecht. Die Kanzlei führt mehr als 100 Gerichtsverfahrengegen verschiedene Autobanken wegen des Widerrufs von Autokrediten.Im Widerrufsrecht bezüglich Darlehensverträgen wurden mehr als 3.000Verbraucher beraten und vertreten. Daneben führt die Kanzlei mehr als5.500 Gerichtsverfahren im Abgasskandal bundesweit. In demrenommierten JUVE Handbuch 2017/2018 wird die Kanzlei in der RubrikKonfliktlösung - Dispute Resolution, gesellschaftsrechtlicheStreitigkeiten besonders empfohlen für den BereichKapitalanlageprozesse (Anleger)Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889kanzlei@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.dr-stoll-kollegen.de/Original-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell