VW Skandal Sensation - BGH Beschluss wirkt: Urteil auf Neulieferung eines Audi Q3 rechtskräftig, Kläger bekommt neues Fahrzeug ohne eine Nutzungsentschädigung bezahlen zu müssen

Lahr (ots) - In einem von der Kanzlei Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH geführten Verfahren im VW Abgasskandalvor dem Oberlandesgericht Oldenburg 11 U 121/17 hat ein Händler(wahrscheinlich auf Anweisung von VW) eine Berufung vor demOberlandesgericht zurückgenommen. Zuvor hatte das LandgerichtOsnabrück dem Kläger ein Neufahrzeug zugesprochen, Zug um Zug gegenRückgabe des manipulierten Fahrzeugs ohne Zahlung einerNutzungsentschädigung.Nachdem der Kläger feststellte, dass sein Audi Q3 mit einerillegalen Abschalteinrichtung versehen ist, beauftragte er seineRechtsanwälte der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaftdamit, einen Anspruch auf Neulieferung eines neuen Audi Q3 geltend zumachen. Er kaufte das Fahrzeug im Oktober 2013 und fuhr damitzwischenzeitlich ca. 100.000 km. Als dies von der Gegenseiteabgelehnt wurde, erhob die Kanzlei Klage. Der Kläger verlangte dieNeulieferung mit dem folgenden Antrag:Die Beklagtenpartei wird verurteilt, der Klägerpartei einmangelfreies fabrikneues typengleiches Ersatzfahrzeug aus deraktuellen Serienproduktion des Herstellers mit identischertechnischer Ausstattung wie das Fahrzeug Audi Q3, FIN: XXX Zug um Zuggegen Rückübereignung des mangelhaften Fahrzeugs Audi Q3, FIN: XXXnachzuliefern.Das Landgericht Osnabrück, 9 O 1061/16 gab der Klage statt undverurteilte den Händler, einen neuen Audi Q3 zu liefern. Obwohl derKläger bereits ca. 100.000 km mit seinem manipulierten Fahrzeugzurückgelegt hat, muss er nach dem Urteil keine Nutzungsentschädigungbezahlen. Gegen dieses Urteil des Landgerichts Osnabrück legte derHändler Berufung am Oberlandesgericht Oldenburg ein. Die mündlicheVerhandlung sollte am 22.03.2019 stattfinden. Dazu kommt es jedochnicht mehr, da der Händler seine Berufung noch vor der mündlichenVerhandlung am 21.03.2019 zurückgenommen hat. Offensichtlich ist diesauf Weisung des Volkswagenkonzerns geschehen. Damit solloffensichtlich verhindert werden, dass es zu einemoberlandesgerichtlichen Urteil kommt. Der Bundesgerichtshof hatteerst kürzlich entschieden, dass die Nachlieferungsklagen derGeschädigten im Abgasskandal gute Aussichten auf Erfolg haben. DerHändler fürchtete daher offensichtlich eine Verurteilung und wollteein oberlandesgerichtliches Urteil verhindern.Nachdem die Berufung zurückgenommen wurde, ist das Urteilrechtskräftig. Der Kläger kann vom Händler die Neulieferung einesAudi Q3 verlangen. Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll, der das Verfahrenfederführend führt und bundesweit bereits mehr als 10.000Gerichtsverfahren im Abgasskandal eingeleitet und mehr als 1000positive Urteile erstritten hat, teilt mit: "Es ist eine Sensation.Der Kläger ist 6 Jahre kostenlos mit seinem Fahrzeug gefahren underhält jetzt ein neues Fahrzeug. Offensichtlich fürchtete der Händlersich vor der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts und derRechtsprechung des BGH und nahm deshalb lieber kurzfristig dieBerufung zurück, als ein negatives Urteil kassieren. Dies zeigt, dassdie Geschädigten sehr gute Aussichten haben, Schadensersatz zuerhalten. Es ist jetzt dringend an der Zeit, Schadensersatzansprüchegegen VW geltend zu machen, was auch noch 2019 möglich ist. DieAnsprüche sind noch nicht verjährt."