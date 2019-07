VW Skandal Paukenschlag - Oberlandesgericht Karlsruhe verurteilt VW zu Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung

Lahr (ots) - Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat mit Urteil vom18.07.2019, 17 U 160/18 die Volkswagen AG in einem von der KanzleiDr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH geführten Verfahrenzu Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigungverurteilt. Das Oberlandesgericht Karlsruhe geht davon aus, dass dieVerantwortlichen der Volkswagen Kenntnis von den schadensbegründendenTatsachen hatte. Die Volkswagen AG hat den Geschädigten einen Schadenzugefügt, für den sie haften muss. Damit steht allen Geschädigten einSchadensersatzanspruch zu.Der Kläger kaufte im Jahre 2011 einen Skoda Octavia Combi 2,0 TDI.Als er feststellte, dass sein Fahrzeug vom Abgasskandal betroffenist, machte er über seine Rechtsanwälte der Dr. Stoll § SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH Schadensersatzansprüche gegen dieVolkswagen AG geltend. Diese ließ sich verklagen. Das LandgerichtBaden-Baden, 2 O 416/16 verurteilte am 29.06.2018 die Volkswagen AGzu Schadensersatz. Gegen dieses Urteil legte die Volkswagen AG vordem Oberlandesgericht Karlsruhe Berufung ein. Diese Berufung hattekeinen Erfolg. Das Oberlandesgericht verurteilte die Volkswagen AGwegen der Manipulation zu Schadensersatz.Der Kläger klagte nicht auf Leistung, sondern auf Feststellung,dass die Volkswagen AG Schadensersatz für alle Schäden bezahlen muss,die durch die Manipulation entstanden sind. Davon umfasst ist nichtnur ein Minderwert oder mögliche sonstige Kosten, sondern auch derKaufvertrag selbst. Dies bedeutet, dass der Kläger neben densonstigen Schäden die Rückabwicklung des Kaufvertrages verlangenkann. Er kann von der Volkswagen AG die Rücknahme des Fahrzeugsverlangen gegen Rückzahlung des Kaufpreises. Daneben kann er eineVerzinsung seines Kaufpreises einfordern. Das OberlandesgerichtKarlsruhe hält einen solchen Feststellungsantrag für zulässig, da imZeitpunkt der Klage noch nicht absehbar war, welche weiteren Schädenentstehen werden. Insbesondere müsse der Kläger weitere Aufwendungenwie Inspektionen etc. zur Erhaltung des Fahrzeugs tätigen, die er vonder Volkswagen AG als Schaden ersetzt verlangen kann.Das Verhalten von VW ist nach Ansicht des OberlandesgerichtsKarlsruhe als sittenwidrig einzustufen. Das Oberlandesgericht hältfest, dass als einziger Beweggrund für das Erschleichen derTypengenehmigung die angestrebte Kostensenkung und Gewinnmaximierungdurch hohe Absatzzahlen in Betracht kommen. Ein solches Handeln mitdiesen Zielen widerspricht dem Anstandsgefühl aller billig undgerecht Denkenden und ist daher als sittenwidrig einzustufen. DemKläger ist auch ein Schaden entstanden. Er ist mit einerVerbindlichkeit (Kaufvertrag) belastet, die er so bei Kenntnis derManipulation nie eingegangen wäre. Deshalb kann er auch dieRückabwicklung des Kaufvertrages gegenüber der Volkswagen AGverlangen, obwohl er den Kaufvertrag mit einem Händler abgeschlossenhat. Weiterhin kann er alle weiteren Schäden wie Inspektionen, Zinsenund Reparaturen bei der Volkswagen AG geltend machen.Das Oberlandesgericht Karlsruhe geht davon aus, dass dieVolkswagen AG vorsätzlich gehandelt hat. Der Kläger hat umfangreichdazu vorgetragen, wer Kenntnis von den Manipulationen hatte. DerKläger hatte über seine Rechtsanwälte der Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH in dem Prozess behauptet, dass auchVorstände, insbesondere Herr Winterkorn von den Manipulationengewusst habe. Die Volkswagen AG hat dazu unzureichend vorgetragen.Sie verwies lediglich auf laufende Ermittlungen und darauf, dass nachbisherigen Erkenntnissen kein Vorstand im aktienrechtlichen SinneKenntnis gehabt habe. Dies reichte dem Oberlandesgericht Karlsruhejedoch nicht aus. Es ging bei seinem Urteil davon aus, dass derVorstand Kenntnis von den Manipulationen gehabt habe. Damit handeltedie Volkswagen AG auch vorsätzlich.Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll, der das Verfahren federführend führt,teilt mit: "Es ist ein Erfolg auf ganzer Linie. Das OberlandesgerichtKarlsruhe bestätigt damit die von uns seit Jahren vertreteneAuffassung, dass die Volkswagen AG Schadensersatz bezahlen muss. DieAussage von VW, dass den Geschädigten keine Ansprüche zustehen undkein Schaden entstanden sei, ist deshalb nicht haltbar. Vielmehrergehen immer mehr Urteile zulasten der Volkswagen AG. Damit könnenalle Geschädigte mit sehr guten ErfolgsaussichtenSchadensersatzansprüche geltend machen."Dies bestätigt auch der Juraprofessor Michael Heese in seinemArtikel im Handelsblatt online am 18.07.2019 unter dem Titel"Volkswagen Jura-Professor zu Dieselskandal: Warum dieErfolgsaussichten für Kläger gut sind". Dort bestätigte derJuraprofessor, dass die Mehrzahl der juristischenAuseinandersetzungen zugunsten der Geschädigten ausgehen. Weiterhinbestätigte er, dass von 115 Landgerichten in Deutschland bereits 96Landgerichte VW verurteilt haben. Er führt außerdem aus, dass dieOberlandesgerichte Köln, Koblenz, Karlsruhe und Oldenburg sich aufSeiten der Geschädigten klar positioniert haben. Lediglich dasOberlandesgericht Braunschweig hat eine Klage abgewiesen. Zu demUrteil des Oberlandesgerichts Braunschweig findet der Juraprofessordeutliche Worte: "Auch ich halte die Entscheidung des BraunschweigerOberlandesgerichts für ein klares Fehlurteil, zumal derBundesgerichtshof in durchaus vergleichbaren Fallkonstellation schonanders entschieden hat."Bei der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHhandelt es sich mit 5 Fachanwälten für Bank- und Kapitalmarktrecht umeine der führenden Kanzleien im VW Abgasskandal und im Bank- undKapitalmarktrecht. Die Kanzlei führt mehr als 200 Gerichtsverfahrengegen verschiedene Autobanken wegen des Widerrufs von Autokrediten.Im Widerrufsrecht bezüglich Darlehensverträgen wurden mehr als 5.000Verbraucher beraten und vertreten. Daneben führt die Kanzlei mehr als11.000 Gerichtsverfahren im Abgasskandal bundesweit und konntebereits hunderte positive Urteile erstreiten. In dem renommiertenJUVE Handbuch 2017/2018 und 2018/2019 wird die Kanzlei in der RubrikKonfliktlösung - Dispute Resolution, gesellschaftsrechtlicheStreitigkeiten besonders empfohlen für den BereichKapitalanlageprozesse (Anleger). Die Rechtsanwälte Dr. Stoll & Sauerführen in einer Spezialgesellschaft die ersteMusterfeststellungsklage gegen die Volkwagen AG für denVerbraucherzentrale Bundesverband e.V.Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0163/6707425kanzlei@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.dr-stoll-kollegen.de/https://www.dieselskandal-anwalt.de/https://www.vw-schaden.de/Original-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell