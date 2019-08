VW Skandal - Oberlandesgericht Stuttgart verurteilt zur Neulieferung eines Skoda Octavia Combi ohne Zahlung einer Nutzungsentschädigung

Lahr (ots) - In einem von der Kanzlei Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH geführten Verfahren im Abgasskandal vordem Oberlandesgericht Stuttgart, 5 U 45/18 hat das Oberlandesgerichtam 29.07.2019 einen Händler zur Nachlieferung eines Skoda OctaviaCombi aus der aktuellen Serienproduktion gegen Rückgabe desmanipulierten Fahrzeugs verurteilt, ohne dass der Geschädigte für diegefahrenen Kilometer eine Nutzungsentschädigung bezahlen muss.Der Kläger kaufte im Jahre 2013 bei dem Autohaus einen SkodaOctavia Combi zum Preis von 21.900 EUR. Bis 2019 war er ca. 91.000 kmmit dem manipulierten Fahrzeug gefahren. Als er feststellte, dasssein Fahrzeug vom Abgasskandal betroffen ist, machte er über seineRechtsanwälte der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer RechtsanwaltsgesellschaftmbH eine Neulieferung gelten. Er wollte ein neues Fahrzeug haben ausder aktuellen Serienproduktion gegen Rückgabe des manipuliertenFahrzeugs, ohne dass er für die gefahrenen Kilometer eineNutzungsentschädigung bezahlen muss. Nachdem dies außergerichtlichabgelehnt wurde, erhob er Klage vor dem Landgericht Ellwangen. DasLandgericht Ellwangen, 4 O 119/17 wies die Klage ab und teilte mit,dass kein Anspruch auf ein Neufahrzeug bestehe. Dagegen legte derKläger beim Oberlandesgericht Berufung ein. Das OberlandesgerichtStuttgart gab dem Kläger jetzt Recht.Das Fahrzeug ist mangelhaft aufgrund der verbautenAbschalteinrichtung. Das Oberlandesgericht schließt sich der vomBundesgerichtshof geäußerten Ansicht an, dass manipulierte Fahrzeugemit einem Sachmangel behaftet sind. Nach dem geltenden Recht kann derKläger damit nach seiner Wahl die Lieferung eines neuen Fahrzeugsoder die Nachbesserung verlangen. Da der Kläger die Nachlieferungverlangt hat, war der Händler entsprechend zu verurteilen. DerHändler kann sich nicht darauf berufen, dass die Nachlieferungunmöglich ist. Nach dem Parteiwillen entspricht auch das neue Modellnoch dem vereinbarten Willen im Kaufvertrag. Auch auf dieUnverhältnismäßigkeit der Nachlieferung kann sich der Händler nichtberufen, weil im Zeitpunkt des Nachlieferungsverlangens noch keinUpdate vorhanden war. Der Händler kann damit nicht einwenden, dassdie Kosten der Nachlieferung höher sind als die Kosten desAufspielens des Updates. Der Händler muss daneben dievorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten des Klägers tragen. DasOberlandesgericht Stuttgart findet auch deutliche Worte für dieRückgabe des manipulierten Fahrzeugs: eine Nutzungsentschädigungschuldet der Kläger für die gefahrenen Kilometer mit demmanipulierten Fahrzeug nicht. Er ist da damit ca. 6 Jahre ca. 92.000km gefahren, ohne dass er dafür etwas bezahlen muss.Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll, der das Verfahren federführend führt,teilt mit: "Neben den Urteilen des Oberlandesgerichts Karlsruhe unddes Oberlandesgerichts Hamburg hat sich richtigerweise auch dasOberlandesgericht Stuttgart unserer Rechtsauffassung angeschlossen,dass Käufer eines Neufahrzeugs mit Manipulationssoftware ein neuesFahrzeug aus der aktuellen Serienproduktion verlangen können. Immermehr Oberlandesgerichte schließen sich richtigerweise der Auffassungan und verurteilen die Händler zur Neulieferung."Bei der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHhandelt es sich mit 5 Fachanwälten für Bank- und Kapitalmarktrecht umeine der führenden Kanzleien im VW Abgasskandal und im Bank- undKapitalmarktrecht. Die Kanzlei führt mehr als 200 Gerichtsverfahrengegen verschiedene Autobanken wegen des Widerrufs von Autokrediten.Im Widerrufsrecht bezüglich Darlehensverträgen wurden mehr als 5.000Verbraucher beraten und vertreten. Daneben führt die Kanzlei mehr als11.000 Gerichtsverfahren im Abgasskandal bundesweit und konntebereits hunderte positive Urteile erstreiten. In dem renommiertenJUVE Handbuch 2017/2018 und 2018/2019 wird die Kanzlei in der RubrikKonfliktlösung - Dispute Resolution, gesellschaftsrechtlicheStreitigkeiten besonders empfohlen für den BereichKapitalanlageprozesse (Anleger). Die Rechtsanwälte Dr. Stoll & Sauerführen in einer Spezialgesellschaft die ersteMusterfeststellungsklage gegen die Volkwagen AG für denVerbraucherzentrale Bundesverband e.V.Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0163/6707425kanzlei@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.dr-stoll-kollegen.de/https://www.dieselskandal-anwalt.de/https://www.vw-schaden.de/Original-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell