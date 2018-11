VW Skandal - Oberlandesgericht in Hamburg möchte Klage auf Neulieferung eines Tiguan stattgeben

Lahr (ots) - In einem von der Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH geführten Verfahren möchte dasHanseatische Oberlandesgericht in Hamburg einer Klage eines VWGeschädigten auf Neulieferung eines VW Tiguan stattgeben. Dies hatdas Gericht in dem Verfahren 4 U 97/17 in einem Hinweis vom26.10.2018 angekündigt.Nachdem der Kläger feststellte, dass sein Fahrzeug von dem VWAbgasskandals betroffen ist, entschloss er sich eine Klage gegen dieVolkswagen Automobile Hamburg GmbH zu erheben. Da er bei dieser einenneuen Volkswagen Tiguan Sport & Style BlueMotion 2,0l TDI im Jahre2014 gekauft hatte, verlangte er nicht wie viele Geschädigte dieRückabwicklung des Kaufvertrages, sondern gemäß § 439 BGB dieNeulieferung eines neuen Tiguan aus der aktuellen Serienproduktion.Dies wurde außergerichtlich zurückgewiesen, weshalb der Kläger Klagebeim Landgericht Hamburg erhob. Dort wurde die Klage erstinstanzlichabgewiesen. Das Landgericht Hamburg begründete dies damit, dassUnmöglichkeit der Nachlieferung vorliege. Das neue Modell des VWTiguan unterliege erheblichen Veränderungen im Vergleich zu dem altenModell, weshalb gemäß § 275 BGB keine Neulieferung verlangt werdenkönne. Gegen dieses Urteil legte der Kläger Berufung zumhanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg ein.Mit einem Hinweis vom 26.10.2018 wies das Oberlandesgericht daraufhin, dass es der Klage entgegen der Rechtsauffassung des Landgerichtsstattgeben möchte. Das Fahrzeug ist nach Ansicht desOberlandesgerichts mangelhaft. Das Oberlandesgericht sieht keineUnmöglichkeit. Nach Auffassung des Gerichts sind die Abweichungenzwischen dem ausgelieferten Fahrzeug und den derzeit hergestelltenFahrzeugen nicht so gravierend, dass eine Nachlieferung unmöglichwäre. Vielmehr handele sich um kleinere technische oder optischeVeränderungen, die aber weder das Erscheinungsbild des Fahrzeugs nochdessen technische Ausrichtung grundsätzlich verändern. Das Gerichtführt in seinem Hinweis wörtlich aus:"Dass an dem streitgegenständlichen Fahrzeug ein Mangel vorhandenist, dürfte nach bisheriger Einschätzung im Sinne von § 291 ZPOunzweifelhaft sein. Das Vorliegen der Besonderheiten derSteuerungssoftware des PKW ist ohnehin unter den Parteien nichtstreitig. Soweit sich fragt, ob darin ein Mangel im Sinne von § 434Abs. 1 Nr. 1 BGB zu sehen ist, dürfte nach der umfassendenBerichterstattung in den Medien und der öffentlichen Diskussion überdiese Frage, allgemein bekannt sein, dass die solchermaßenausgestatteten Fahrzeuge nicht in allen Orten die üblichenZufahrts/Durchfahrtsrechte haben können und von daher für die vomVertrag vorausgesetzte Verwendung nicht geeignet sind.Problematischer könnte indessen das Begehren des Klägers aufNachlieferung sein, weil das Landgericht vollkommen zutreffend dieÜberlegung angestellt hat, ob nicht wegen der unterdessenvorgenommenen Änderungen der Beklagten bzw. des Lieferunternehmens amProdukt die begehrte Nachbesserung im Sinne von § 275 Abs. 1 BGBunmöglich geworden ist, so dass eine Nachlieferung gemäß § 439 Abs.3, 275 Abs. 1 BGB nicht geschuldet sein könnte. Allerdings wird dieseFrage nach derzeitiger Übersicht des Gerichts in Rechtsprechung undLiteratur unterschiedlich gesehen, was sich auch schon aus den inBerufungsbegründung und Berufungserwiderung von den Parteien jeweilszitierten vielfachen Entscheidungen ergibt. Nach einigen Ansichtenliege ein Fall der Unmöglichkeit vor, da bei Modellveränderungen eineBesserstellung des Kunden erfolge, welche vom Nacherfüllungsrecht unddessen Sinn und Zweck nicht gedeckt sei (LG Darmstadt Urteil vom 27.März 2017, Az.: 13 O 543/16; LG Kempten Urteil vom 29. März 2017 Az.:13 0 808/16). Diesen Entscheidungen steht allerdings gegenüber, dassauch vertreten wird, dass beim Gattungskauf der Verkäufer so langeNachlieferung zu leisten hat, wie die Gattung (das Fahrzeugmodell)überhaupt noch hergestellt werde und am Markt verfügbar sei(Staudinger-Caspers, Kommentar zum BGB, § 275 Rdnr. 19 m.w.N.). Daherbestehe auch bei Abweichungen durch eine Modelländerunggrundsätzlich ein Nachlieferungsanspruch (so etwa LG Offenburg Urteilvom 21. Juni 2017 Az.: 3 O 77/16 oder LG Aachen Urteil vom 8. Juni2017 Az.: 12 O 347/17). Auch das Landgericht Hamburg hat nachKenntnis des Senats schon diese Auffassung vertreten. Es fragt sichdaher, ob es zur Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits daraufankommt, diese Frage zu entscheiden und Stellung zu beziehen. Nachderzeitigem Kenntnisstand ist diese Frage vom Bundesgerichtshof nochnicht abschließend entschieden worden und spielte auch bei der am 5.September 2018 verhandelten Sache (Az.: VIII ZR 66/17) keine Rolle,deren Verkündung ohnehin erst für den Januar 2019 angekündigt ist.Gleichwohl meint das Gericht, dass der vorliegende Rechtsstreitentscheidungsreif sein dürfte, weil eine Entscheidung über diesestreitige Rechtsfrage nicht erforderlich sein dürfte. Nähert man sichder Problematik nämlich von der Bestimmung des Begriffs derGattungsschuld, um die es sich hier unzweifelhaft handelt, so ergibtsich die Lösung bereits aus der Definition des Begriffs selbst. Nacheinhelliger Ansicht bestimmt sich eine Gattungschuld nämlich als einesolche, die durch Lieferung einer Sache mittlerer Art und Gütebestimmt wird, wie es schon der Gesetzestext von § 243 Abs. 1 BGBvorgibt, was bedeutet, dass innerhalb einer Gattung gerade beiMassenware kleinere Abweichungen möglich sind (vgl. statt vielerPalandt, Grüneberg, § 243 Rdnr. 4). Somit kann auch im vorliegendenFall die Frage gestellt werden, ob die Gattung VW Tiguan nichtweiterhin hergestellt wird, sich allerdings durch denModellwechsel/Facelift Abweichungen zwischen dem dem Klägerausgelieferten Fahrzeug und den nunmehr hergestellten Fahrzeugenergeben. Stellten diese Abweichungen allerdings insgesamt nurkleinere und mithin unbedeutende Abweichungen dar, so wäre dieNacherfüllung möglich und die Beklagte auf die Berufung hierzuantragsgemäß zu verurteilen."Nach derzeitiger Ansicht des Gerichts kann gut vertreten werden,dass es sich bei den von den Parteien vorgetragenen Abweichungenzwischen dem ausgeliefertem Fahrzeug und den derzeit hergestellten VWTiguan um keine Abweichungen, die eine neue Gattung bestimmten,handelt.Vielmehr sind es sämtlich kleinere technische oder optischeVeränderungen, die aber weder das Erscheinungsbild des Fahrzeugs nochdessen technische Ausrichtung grundsätzlich verändern.Damit wird es aber weder auf die Entscheidung desBundegerichtshofs ankommen noch liegt eine Rechtsfrage vongrundsätzlicher Bedeutung vor, die es erforderlich machen würde,gemäß § 543 Abs.1 Nr. 1 ZPO die Revision zuzulassen. Dem dürfte auchnicht entgegenstehen, dass in der Rechtsprechung zum Teil vertretenwird, bei der Nacherfüllung dürfe der Käufer nicht besser gestelltwerden als bei ordnungsgemäßer Erfüllung. Das überzeugt nur auf denersten Blick, denn immer stellt eine Nachlieferung als Nacherfüllungeine Verbesserung für den Käufer dar, bekommt dieser doch zumZeitpunkt der Nachlieferung erneut eine neue Sache, wohingegen dieursprünglich gelieferte Ware schon älter ist und unabhängig vonWertminderungen durch Abnutzung keine Neuware mehr ist. Von daherkönnen also Wertverbesserungen des nachzuliefernden PKW keinAusschluss für eine Nachlieferung sein, sind diese doch gerade demAnspruch auf Nachlieferung immanent.Das Gericht regt an, dass die Parteien Möglichkeiten einereinvernehmlichen Lösung erwägen."Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll, der das Verfahren federführend führt,teilt mit: "Damit stellt sich in den Nachlieferungsfällen erstmalsein Oberlandesgericht klar auf die Seite eines Geschädigten. Zu Rechtsieht es das Oberlandesgericht so, dass in den VW-Fällen dann, wennein Neufahrzeug erworben wurde, die Nachlieferung verlangt werdenkann. Wenn der Geschädigte auch noch Verbraucher ist, kann er seinmanipuliertes Fahrzeug ohne Zahlung einer Nutzungsentschädigungzurückgeben. Er ist dann jahrelang kostenlos ein Fahrzeug gefahrenund erhält zudem ein neues, höherwertigeres Fahrzeug geliefert."