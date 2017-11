VW Skandal- Nachlieferung Berufung vor dem Oberlandesgericht Oldenburg: Gericht hat Zweifel an dem Update

Lahr (ots) - In einem Berufungsverfahren vor dem OberlandesgerichtOldenburg, 13 U 54/17 gegen ein Urteil des Landgerichts Osnabrück, 7O 46/17 hat das Gericht in einer Verfügung Zweifel an der Wirksamkeitdes Software-Updates kundgetan.Ein Geschädigter erwarb im Jahre 2012 einen Audi Q5 2,0 TDI alsNeuwagen. Als er feststellte, dass das Fahrzeug vom Abgasskandalbetroffen ist, machte er über seine Rechtsanwälte der Kanzlei Dr.Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, die bundesweit mehr als4.500 Gerichtsverfahren führt, einen Neulieferungsanspruch gegenüberdem Händler geltend. Er wollte ein neues Fahrzeug aus der aktuellenSerienproduktion im Tausch gegen das manipulierte Fahrzeug erhalten,ohne eine Nutzungsentschädigung bezahlen zu müssen. Letzteres ist imGesetz so vorgesehen bei Verbrauchern. Als diese Ansprüche nichterfüllt wurden, erhob er Klage beim Landgericht Osnabrück.Das Landgericht Osnabrück wies die Klage ab. Begründet hat dasLandgericht Osnabrück sein Urteil damit, dass eine Neulieferung imVergleich zu dem Aufspielen des Updates mit geringen Kostenunverhältnismäßig sei. Dies wurde unter anderem damit begründet, dasseine Nachbesserung möglich sei und diese dem Kläger auch zugemutetwerden könne. Letzteres deshalb, weil das Kraftfahrtbundesamt dieNachbesserung überwache und das Update freigegeben habe. Das KBA habefestgestellt, dass das Update ohne Folgeprobleme den Mangel behebenkann.Gegen dieses, aus seiner Sicht falsche Urteil ging der Kläger inBerufung. Zuständig ist das Oberlandesgericht Oldenburg. Terminiertwurde der Fall auf den 12.12.2017. Im Rahmen seiner Ladung teilte dasGericht mit, dass es Zweifel habe an der Möglichkeit derNachbesserung. Es teilte außerdem mit, dass es nicht darauf ankomme,wie das Kraftfahrtbundesamt den Sachverhalt bewerte. Wörtlich heißtes in der Verfügung u.a.:"Der Senat teilt die Bedenken des Klägers, dass eine Nacherfüllungdurch ein Software-Update möglich ist. Die Beklagte schuldet nach §433 I 2 BGB ein mangelfreies Fahrzeug. Selbst wenn durch dasSoftware-Update der Stickoxidausstoß reduziert werden kann und die(versprochenen) Stickoxid-Grenzwerte eingehalten werden, bestehenZweifel, dass dies nicht mit Folgeschäden (höherer Partikelausstoß,höherer Verbrauch oder geringere Motorleistung) verbunden ist.In der Sache kommt es also entscheidend darauf an, ob durch dasvon der Beklagten angebotene Software-Update tatsächlich der Mangelvollständig beseitigt wird und dies nicht zu etwaigen Folgeschädenführt. Für die Beurteilung dieser Frage dürfte dieFreigabebestätigung des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) vom 20.12.2016nicht ausreichen.Da mit der Einholung eines Sachverständigengutachtens weitereKosten und weiterer Zeitverlust verbunden wäre, schlägt der Senat denParteien vor, sich auf einen Minderungsbetrag von 5.000,- EUR beiKostenaufhebung zu vergleichen."In dem vorliegenden Fall kommt noch die Besonderheit hinzu, dassder Audi Q5 mit AdBlue ausgestattet ist. In dem Verfahren istzwischen den Parteien unstreitig, dass der AdBlue Verbrauch nach demSoftwareupdate steigt. Nach Ansicht des Klägers ist damit bereitsnachgewiesen, dass sich der Mangel nicht folgenlos durch das Updatebeheben lässt. Es bleibt daher abzuwarten, wie das OberlandesgerichtOldenburg am 12.12.2017 entscheiden wird. Das Gericht hat denVorschlag unterbreitet, dass der Händler einen Minderungsbetragi.H.v. 5000 EUR bezahlt im Vergleichswege, um das Verfahren vorzeitigbeenden zu können.Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll teilt dazu mit: "Zwischenzeitlichhaben unterschiedliche Oberlandesgerichte Zweifel an dem Update kundgetan. Neben dem Oberlandesgericht Oldenburg hat bereits dasOberlandesgericht München mitgeteilt, dass einSachverständigengutachten notwendig ist und dass eine Haftung derVolkswagen AG infrage kommt. In den von uns geführten Verfahren zeigtsich deutlich die Tendenz, das die Oberlandesgerichte dieSachverhalte eingehend prüfen und teilweise erhebliche Zweifel an demSoftwareupdate haben. Die Chancen für die Geschädigten steigen damitimmer mehr. Ende 2017 werden zahlreiche Ansprüche verjähren, so dasssich Geschädigte beeilen sollten. Gerade der Nachlieferungsanspruchist sehr attraktiv, da ein Geschädigter in diesem Fall keineNutzungsentschädigung für die Nutzung seines Fahrzeuges in derVergangenheit bezahlen muss und ein neues Fahrzeug erhält."Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889kanzlei@dr-stoll-kollegen.dewww.vw-schaden.deOriginal-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell