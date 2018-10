VW: September-Auslieferungen im Blick!

Nachdem bereits die VW-Tochter Audi in Bezug auf die Zahl der Auslieferungen im September enttäuscht hatte (Rückgang weltweit um 22,0%), gab es nun auch bei der Kernmarke Volkswagen eher enttäuschende Zahlen. So meldete VW, dass von der Kernmarke Volkswagen im September 485.000 Fahrzeuge „an Kunden übergeben“ worden sind. Das entspricht einem deutlichen Rückgang von 18,3% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. Was war ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.