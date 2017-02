VW: Potenzielle Bomben auf Rädern?

Liebe Leser,

VW hatte bereits im letzten Sommer eine Rückrufaktion für ihre gasbetriebenen Modelle gestartet. Laut Schätzungen waren über 35.000 Fahrzeuge der Marken Touran, Caddy und Passat mit den Baujahren 2006 bis 2010 betroffen. Auslöser war ein Vorfall in Niedersachsen: Ein Touran explodierte beim Tanken. Ursächlich dafür war eine unentdeckte Korrosion am Gastank. Nimmt die Wandstärke des Tanks ab, steigt die Explosionsgefahr.

Von der aktuellen Rückrufaktion sind der Touran, der Caddy und der Passat mit Baujahr 2011 bis 2012 bzw. 2014 betroffen. Insgesamt handelt es sich hierbei um mehr als 6.000 Fahrzeuge. Sie bekommen einen spezialbeschichteten Gastank, der widerstandsfähiger gegen Korrosion sein soll. Die Maßnahme ist laut VW völlig freiwillig. Die 2016 erteilte „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ für die neueren Baureihen gelte auch weiterhin. Man wolle nur vorsorglich mögliche Gefahren für die eigenen Kunden minimieren.

Wie reagieren die Anleger?

Von den Negativschlagzeilen zeigen sich die Anleger wenig beeindruckt. Zwar verlor die VW-Aktie innerhalb eines Monats 2,8%. Dennoch geben Analysten eine positive Zukunftsprognose ab. Hinzu kommt, dass VW immer noch weltweit gefragte Fahrzeuge herstellt. Da wird die Dramatik einer vorsorglichen Rückrufaktion relativiert.

Ein Gastbeitrag von Elsa Heß.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse