VW: Perpetual im Blick!

bei Volkswagen wurde laut Angaben der Börse Stuttgart nach Vorlage der Quartalszahlen auch eine Hybridanleihe der Volkswagen International Finance N.V. „rege gehandelt“. Dies ist interessant, da es sich bei dieser Hybridanleihe um ein sogenanntes „Perpetual“-Papier handelt. Das bedeutet: Hier gibt es kein festes Laufzeitende! Der Kupon liegt bei 3,5% per annum, das Emissionsvolumen lag laut Börse Stuttgart bei immerhin 1,4 Mrd. Euro. Die Mindeststückelung liegt bei dem Papier demnach bei 1.000 Euro Nominalwert.

VW: Reger Handel in Perpetual Papier

In Zeiten allgemeiner Niedrigzinsen sind manche Anleger wohl auf der Suche nach höherverzinslichen Papieren. Da kommen solche Perpetual-Papiere dem Wunsch nach höheren Zinsen natürlich auf den ersten Blick entgegen. Doch was ist, wenn das allgemeine Zinsniveau wieder deutlicher steigen sollte? Bei „normalen“ Anleihen würde dann irgendwann zum Nominalwert getilgt. Hier würde die Anleihe dann trotzdem weiterlaufen – es wäre aus Sicht von Volkswagen International Finance N.V. ja kaum attraktiv, die Anleihe zurückzuzahlen, wenn die Verzinsung unter dem Marktzins liegt. Beachten sollten Investoren auch, in welchem Rang solche Anleihen stehen in Bezug auf andere Anleihen desselben Emittenten.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.